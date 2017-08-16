В Минске прошёл фестиваль скорости

В минувшие выходные на аэродроме Минск‑1 проходил фестиваль скорости G‑Drive. Мероприятие, которое впервые было организовано в Беларуси, объединило в себе два вида гонок по прямой — этап чемпионата России по драг-рейсингу SMP RDRC и соревнования суперкаров Unlim 500+ Belarus.

В соревнованиях по драг-рейсингу приняли участие лучшие гонщики и самые быстрые автомобили из России, Беларуси, Украины и других стран Европы. Заезды проводились на дистанции 1/4 мили (402 метра). Зрители смогли увидеть и самый быстрый автомобиль России — Dodge Viper DT: его рекорд на четверть мили — 6,325 секунды.

Вместе с этапом по драг-рейсингу в аэропорту Минск‑1 также прошли соревнования суперкаров. В них приняло участие около 40 одних из самых мощных и быстрых автомобилей в мире. Среди них Lamborghini, Nissan GT-R, Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW и другие. Мощность некоторых из них превышает 1.000 лошадиных сил. Дистанция для заездов у суперкаров — 1/2 мили (804 метра). На ней автомобили могут развивать скорость до 340 км/ч!

Как сообщили организаторы, среди участников Unlim 500+ Belarus — шесть автомобилей известного тюнинг-ателье Gosha Turbo Tech, которое уже несколько лет занимается доработкой суперкаров и признано во всем мире. Пожалуй, мало у кого еще есть столько автомобилей-рекордсменов.

Владелец и главный вдохновитель компании Георгий Перцхелия — талантливый инженер, который разрабатывает для своих клиентов уникальные решения. Результаты его машин на четверти и полмили говорят сами за себя.

Так, один из уникальных автомобилей — рекордсмен Европы на дистанции 1/2 мили Lamborghini Huracan LP610–4 Gosha Turbo Tech, у которого под капотом порядка 1.500 лошадиных сил. Заводскому Lamborghini Huracan 2016 года выпуска усилили двигатель и коробку передач. Причем внешний вид автомобиля остался прежним: в машине не стали ничего облегчать, сохранив родной салон. Теперь суперкар, работающий на гоночном бензине, способен развивать скорость свыше 350 километров в час. Это подтвердили и недавние соревнования в Европе. На гонке в Германии Lamborghini на выходе с дистанции 1/2 мили развил скорость 353 километра в час. Это новый абсолютный рекорд Европы.

Lamborghini ожидаемо заняла первое место на Unlim 500+ Belarus. Пилотировал суперкар москвич Агустин Моралес-Эскомилья, который уже много лет регулярно принимает участие в заездах и также регулярно поднимается на пьедестал почета.

Главным сюрпризом гонок стало выступление нашего земляка гомельчанина Виктора Смирнова. Он на своем желтом запорожце в финале составил конкуренцию Lamborghini Huracan в классе полноприводных автомобилей! На старте он даже вырвался немного вперед Lamborghini. Однако через несколько десятков метров ЗАЗ занесло и выбросило с трассы в заградительную сетку. На этом заезд для гомельского пилота и его машины завершился. Никто не пострадал.

— Даже не думал, что попаду в финал, — поделился впечатлениями Виктор Смирнов. — В таких соревнованиях многое решает не мощность двигателя, а умение тронуться. Автомобиль ЗАЗ у меня уже шесть лет. Сейчас мощность его двигателя 550 лошадиных сил. Вполне хватает…

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора