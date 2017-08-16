«Военные работают на совесть!»

Пшеничное море колышется на тихом ветру, солнце щедро греет землю. Над головой — океан небесной лазури. Да уж, воистину природа — лучший художник!

Вдали — горбатые силуэты комбайнов. Еле заметные точки на горизонте через несколько минут превращаются в грохочущих гигантов, жадно поглощающих поспевшие злаки. Глаз, привыкший к сценам учебных боев, радуется при виде этой картины. Погода, что капризничала все лето, к уборочной, словно по чьему-то невидимому приказу, благоволит труженикам села. И не только им, а еще и людям в погонах. Белорусские военные вносят свою лепту в уборку.

Вырастить урожай — дело непростое. А убрать его, пожалуй, еще сложнее. Сам помню, как много лет назад у бабушки убирали пшеницу по старинке — серпами. К вечеру поле теряло свое золотое убранство, взамен получая множество аккуратно сложенных снопов. А руки после работы были все в мозолях, спина болела… А ведь это был совсем небольшой участок.

У большого хозяйства такие поля занимают десятки, если не сотни гектаров. И убрать все нужно вовремя. Вот и работают сельчане с рассвета до заката. А вместе с ними и военные.

На сельскохозяйственном предприятии «Натопа-Агро», что находится в Мстиславском районе, уборочная страда в самом разгаре. Военные помогают уже не первый год. Неслучайно я вначале упомянул о погоде. Пока она хорошая — труд для хлебороба в радость, урожай можно убирать без проблем. А начнутся дожди — колосья лягут. Поэтому десятки мощных военных самосвалов, без остановки курсирующих с полей до зернохранилищ, — подспорье для сельчан. Отмечает это и руководитель ОАО «Натопа-Агро» Иван Никонович:

— Помощь военнослужащих трудно переоценить. Они вывезли с полей огромную часть урожая. Работы у нас на предприятии всегда хватает, но сейчас ее особенно много. Поэтому такие помощники в погонах нам очень нужны. Работают парни на совесть!

Военные, слыша похвалу в свой адрес, скромно улыбаются. К слову, отметим, что армейские водители из сводного автомобильного взвода в/ч 30151 вывезли около шести тысяч тонн пшеницы. Есть у них и свои рекордсмены. Это старший лейтенант Леонид Зыкун и рядовой Ян Бурсов. Работают они на одном автомобиле и уже вывезли более 500 тонн злаков.

— Работы действительно очень много, — рассказал старший лейтенант Леонид Зыкун. — Выезжаем с рассветом и возвращаемся затемно. Даже обедаем в поле. Теперь я понимаю, насколько это непростой труд! Такой опыт точно не будет лишним. Да и коллектив с местными ребятами у нас сложился отличный, работать приятно.

Согласен с офицером и рядовой Ян Бурсов:

— До армии не приходилось участвовать в уборке зерновых. А вот теперь вижу весь процесс изнутри и понимаю, как это сложно. Но к трудностям нам не привыкать, офицеры нас хорошо подготовили.

Тем временем комбайн подошел вплотную к армейскому МАЗу и стал высыпать в кузов содержимое бункера. Зерно, выливаясь мощным потоком, играет на солнце золотыми красками. Вскоре грузовик, грозно пророкотав двигателем, увез шесть тонн пшеницы в зернохранилище. Впереди у него еще не один десяток таких рейсов.

Я оглянулся на поле. Золотое море стало значительно меньше. У военных и хлеборобов дело спорится. С таким подходом победа в битве за урожай не за горами!

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора