Вперёдсмотрящие

Так на флотский манер уважительно называли разведчиков в годы Первой мировой войны

Весной 1916 года Генеральный штаб Русской императорской армии оказался в сложном положении. Линия фронта уже более полугода была неизменной. Западные области находились под оккупацией. Нужно было наступать. План разрабатывали, но на самом деле перейти в атаку никто не решался. Слишком высока была цена ошибки. Немцы построили глубокоэшелонированную оборону. Если наступление захлебнется, войска противника сами перейдут в атаку, и тогда русской армии будет нанесено еще одно поражение, от которого оправиться будет трудно.

Стремился наступать только командующий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Алексей Брусилов. Смелостью он отличался всегда. За отличия в русско-турецкой был неоднократно награжден, да и в этой войне уже бивал противника не раз. Нынешнюю ситуацию патовой он не считал.

Генерал пришел к выводу, что вся проблема русской армии в том, что недостаточно умело ведется разведка.

Генерал от кавалерии

Брусилова в выцветшей, просоленной степными ветрами кавалерийской форме часто видели на разных участках фронта. Командующий лично вникал в обстановку, активно отстаивал свою точку зрения, доказывал — разведка ведется слабо. Его мнение разделяли не все.

— Причиной тому была необычная военная карьера Брусилова, — рассказал военный историк Владимир Синицын. — В юности он окончил Пажеский корпус, служил в 15‑м драгунском Тверском полку, в составе которого отличился в русско-турецкую войну. За мужество отмечен орденами Святого Станислава и Святой Анны. Командовал эскадроном. На этом его прямая командирская стезя на время завершилась. Брусилов тяготел к преподавательской работе. Его назначили начальником полковой учебной школы. Вскоре талантливого офицера пригласили в элитную Офицерскую кавалерийскую школу, начальником которой он и стал впоследствии. В начале ХХ века Брусилов считался ведущим специалистом кавалерийской езды и спорта. И вдруг его назначают командиром гвардейской кавалерийской дивизии, а затем и армейского корпуса. Это редчайший случай, когда офицер, до этого не командовавший полком или бригадой, занял такую высокую должность. А в начале Первой мировой войны Брусилов уже принял под свое командование армию. Безусловно, в военных кругах его воспринимали неоднозначно. Одни считали талантливым офицером, другие откровенно называли выскочкой.

Брусилов неоднократно направлял в Генеральный штаб донесения об укреплении разведки. Наверху к доводам не прислушивались. Считалось, что разведка работает хорошо, а в некоторых вопросах даже превосходит противника. Штабные офицеры в мундирах от модных столичных портных, с холеными усиками и благоухающие французским парфюмом в основном воевали на картах. В войсках бывали редко, реальной обстановкой не владели. С переходом к позиционной войне обстановка на фронтах изменилась. Русская войсковая разведка больше не доминировала на поле боя. Ее главное преимущество — высокая мобильность — превратилось в слабость.

Время перемен

В начале войны разведывательные задачи возлагались на кавалерийские подразделения. В ходе наступления 1914 года конные разъезды мчались впереди авангардов русских частей. Уточняли расположение войск противника, уничтожали его секреты и засады, изучали проходимость дорог, наличие переправ. Лихие подразделения формировали из крепких опытных казаков. «Охотники» (добровольцы) проходили жесткий отбор прямо на передовой. Право внеочередного зачисления имели только чемпионы части по выездке, стрельбе и фехтованию. Остальные участвовали в состязаниях. На первом этапе всадники совершали десятикилометровый марш по незнакомой труднопроходимой местности. На таком удалении от основных сил работали конные разъезды. Пройти дистанцию требовалось как можно быстрее. Хорошая скаковая лошадь преодолевала ее за 20 минут. Молодые наездники шли на хитрость, как говорили казаки, щедро подсыпали скакуну нагайки. Лошадь неслась во всю прыть и в результате пересекала финишную черту через четверть часа. Победители радовались, даже не подозревая, что нарушили основное условие гонки — на финише лошадь не должна выглядеть сильно уставшей. На старте об этом сознательно умалчивали. Таким образом проверяли умение солдат беречь лошадь, у которой после нескольких дней активной разведки должны были остаться силы, чтобы доставить наездника с ценными сведениями в штаб. И сделать это требовалось как можно быстрее.

После первого этапа казаки поражали цели из винтовки. Стреляли спешившись из укрытия и с лошади на полном скаку. Демонстрировали мастерство владения шашкой и пикой.

Солдат, успешно выдержавших испытания, зачисляли в разведку. Опасная служба не давала льгот, не влияла на величину денежного жалованья и объем продовольственного пайка. Привилегия разведчика — первым погибнуть или прославиться.

Подвиг разведчика Козьмы Крючкова

В августе 1914 года конный разъезд 3‑го Донского казачьего полка обнаружил большую группу немецких улан. Около тридцати всадников возвращались из разведки в расположение своих войск. Ехали быстро — спешили доставить в штаб важную информацию о дислокации русских частей. Казаки решили атаковать противника. И вот на немецких улан с лихим гиканьем несутся четверо русских всадников… Приказной (ефрейтор) Козьма Крючков вступил в бой сразу с двенадцатью немцами. Винтовку заклинило. В яростной схватке пришлось орудовать шашкой. От сильного удара клинок переломился. Разведчик не растерялся, изловчившись, выхватил пику из рук немца. Продолжил бить противника его же оружием. Когда подоспела подмога, отряд немецких улан был разбит. Крючков лично уложил 11 немцев. Казак с трудом держался в седле. Он получил 17 колото-рубленых ран, его конь — 11. За проявленную смелость Козьму Крючкова наградили Георгиевским крестом 4-й степени. Казак-разведчик стал первым георгиевским кавалером во время Первой мировой войны.

Козьма Крючков стал национальным героем. Его портрет печатали на папиросных коробках и конфетных обертках. Именем лихого разведчика назвали пароход, на котором ехали на фронт многочисленные добровольцы. В котомках, заплечных мешках, карманах сюртуков они хранили статьи о Крючкове. Но к этому моменту боевые действия перешли в новую фазу — окопную войну. Новобранцы отправлялись на фронт за славой, лихой службой в конных разъездах. Попав на передовую, они видели мрачную полосу сплошной линии окопов, ряды колючей проволоки, грязные лужи в артиллерийских воронках, разлагающиеся трупы на нейтральной полосе. В позиционной войне конница не нужна. Вместо кавалерии новобранцев отправляли в пехоту. О конной разведке солдаты продолжали мечтать в промозглых, сырых блиндажах. Генерал от кавалерии Брусилов вспоминал конную разведку с ностальгией. Еще два года назад на оперативном просторе лихие отряды были незаменимым источником информации, глазами и ушами командующего.

«Веник» разведданных

Именно конной разведке Брусилов обязан своими первыми громкими победами. 19 июля 1914 года Германия объявила войну России. 8‑я армия генерала Брусилова вступила в сражения одной из первых. Совершив марш, войска сосредоточились в районе города Рогатина. Брусилову противостояла 2‑я австро-венгерская армия. Противник имел численное преимущество, его войска хорошо ориентировались на знакомой местности. А армия Брусилова должна была атаковать вслепую — только по утвержденным Ставкой направлениям.

— Такое положение дел Брусилова не устраивало, — рассказал Владимир Синицын. — Он умышленно затянул начало наступления, чтобы успеть провести разведку местности. Конные разъезды форсировали реку Гнилая Липа, скрытно вышли заболоченными тропами в тыл противника. Часть разведчиков погибла в стычках. Выжили уроженцы Полесья, привычные действовать на узких участках среди рек и болот. Они привезли в штаб пучок веток, похожий на веник. Сгоряча солдат хотели наказать. Но позже отметили за находчивость. Разведчики, призванные в рекруты из крестьян, не умели читать и писать. А потому данные о противнике фиксировали с помощью прутиков. Если обнаруживали артиллерийскую батарею, клали в походную сумку дубовую веточку, заметили пехотную роту — рябиновую. В штабе разведывательную информацию нанесли на карту. Обстановка шокировала. Оказалось, в Ставке планировали наступление, опираясь на устаревшие разведданные. Согласно директиве, 8‑я армия шла прямо в огневой мешок, устроенный противником.

Брусилов скорректировал план наступления. Части ударили в самое слабое место обороны противника. В результате войска Брусилова разбили 2‑ю австро-венгерскую армию, взяли в плен 20 тысяч человек и 70 орудий. Развивая успех, 20 августа русские полки вошли в Галич.

Об успехе Брусилова доложили лично Николаю II. Император поздравил русские войска с первой громкой победой. К самому Брусилову как к командующему отнесся холодно.

Пока в Ставке праздновали победу, Брусилов направил срочную депешу. По разведданным, австро-венгерские войска готовили мощный контрудар. Информация шла вразрез с данными Генштаба. Перепроверять ее времени уже не было. Поэтому, чтобы не брать на себя ответственность, полномочия в организации боя делегировали Брусилову, назначив его командующим группой войск из частей 8‑й и 3‑й армий. Первым своим распоряжением генерал удвоил количество разведывательных подразделений.

Юрий Андреев

продолжение следует