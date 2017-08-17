Главное предназначение

В 432‑м ордена Красной Звезды Главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня особенный день. Авторитетному военно-медицинскому учреждению исполняется 212 лет со дня рождения. Накануне праздничной даты мы побывали в стенах военного госпиталя — так по привычке называют старейшее медицинское учреждение страны, которое каждодневным трудом подтверждает репутацию одного из лучших в Беларуси. И всего за несколько часов смогли воочию убедиться: здесь трудится коллектив слаженный, крепкий, способный терпеливо и профессионально решать самые сложные задачи. В 2017‑м, названном Годом науки, ГВКМЦ находится в первых рядах современной медицины благодаря применению высокотехнологичных методов лечения и оснащению центра новейшими медицинскими аппаратами.

Союз науки и практики

Наша первая встреча — с начальником 432‑го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь полковником медицинской службы Игорем Косинским состоялась в начале рабочего дня.

— В нашем медицинском центре наука и практика идут плечом к плечу, — сказал Игорь Георгиевич. — У нас трудятся 11 кандидатов медицинских наук, двое из них работают над докторскими диссертациями. Каждого нашего сотрудника, будь то врач или медицинская сестра, отличают принципиальный подход, трудолюбие, глубокие знания и высокое качество лечения наших пациентов.

Мы уделяем большое внимание как наращиванию материальной базы, так и оснащению нашего центра современным медицинским оборудованием. И можно смело сказать — являемся лидерами по внедрению некоторых новых медицинских методов лечения больных. Среди них — использование эндоваскулярных и видеоскопических методов диагностики и лечения заболеваний, холтеровское мониторирование, некоторые методы функциональных исследований и анестезии, а также совершенствование компьютерной сети.

В этом году в нашем медицинском центре открыт кабинет магнитно-резонансной томографии, позволяющей получить медицинские изображения для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса. Приобретен также и новейший аппарат для электронейрофизиологических исследований головного мозга — это компьютерный многофункциональный комплекс «Нейро-МВП‑8». Кроме того, в рамках модернизации и реконструкции терапевтического корпуса № 1 все профильные отделения были оснащены новой медицинской аппаратурой. Например, мы закупили «лабораторию сна» — ноу-хау, позволяющее расширить наши возможности в плане диагностики заболеваний на ранних этапах. Находится полисомнографический аппарат Somnolab 2 для диагностики нарушений дыхания во сне в 1‑м кардиологическом отделении, которое возглавляет кандидат медицинских наук полковник медицинской службы Денис Лапицкий.

Хочу отметить, что Денис Васильевич — один из наших докторантов — молодой перспективный врач, тесно сотрудничающий с кафедрой военно-полевой хирургии. Он является соавтором научных работ (с профессорами, докторами медицинских наук полковниками медицинской службы Александром Бовой и Андреем Рудым) и международных рекомендаций по диагностике и лечению ряда заболеваний сердца.

35 специализированных отделов и отделений, амбулаторный и стоматологический центры, инновационные технологии позволяют проводить полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий при большинстве заболеваний. Аналогов госпиталю в этом плане среди других клинических учреждений страны нет. Врачи и медицинские сестры ежегодно совершенствуют профессиональные знания, мы также исследуем передовой опыт работы других медицинских учреждений. Наш госпиталь представлен на международной арене, военные врачи активнейшим образом участвуют в симпозиумах и научно-практических конференциях в нашей стране и за рубежом. Мы акцентируем внимание на том, чтобы они были не просто слушателями, но и активными участниками — выступали с докладами, тезисами в сборных материалах съезда или как минимум подготавливали стендовый доклад. Мы должны рассказывать нашим коллегам об уникальных разработках белорусских военных врачей по различным направлениям медицинской деятельности.

— В Главном военном клиническом медицинском центре трудится целое созвездие талантливых докторов. И смею сказать, что для каждого из них избранная профессия — призвание.

— Коллектив у нас стабильный, дружный, трудолюбивый, — говорит Игорь Косинский. — Мы дорожим людьми, имеющими богатый клинический опыт. Это касается и врачей, и среднего медицинского персонала. Они передают богатый опыт молодым — вот такая преемственность поколений. И, я в этом уверен, для любого военного врача служба в ГВКМЦ — голубая мечта. Поверьте, тот, кто приходит в наш большой коллектив, добивается успеха.

Мы тесно сотрудничаем с республиканскими научно-практическими центрами, столичными клиниками, Белорусским государственным медицинским университетом и Белорусской медицинской академией последипломного образования. По сути, сам ГВКМЦ является научно-практическим и учебным центром, так как наше учреждение — клиническая база Белорусского государственного медицинского университета для обучения курсантов и студентов, в нем функционируют две университетские кафедры — военно-полевой хирургии и военно-полевой терапии.

Скажу совершенно искренне: люди в белых халатах испокон веков ассоциировались со способностью и желанием помочь пациенту в трудный час. Наше главное предназначение — лечить пациентов.

Не преминули мы встретиться и с заместителем начальника — начальником медицинской части 432‑го Главного военного клинического медицинского центра кандидатом медицинских наук полковником медицинской службы Витольдом Жариным.

— Гордостью нашего медицинского центра является высококвалифицированный персонал, — сказал Витольд Антонович. — Инициатива врачей-профессионалов позволяет внедрять в практику ряд новых медицинских технологий, совершенствовать ранее освоенные методы диагностики и лечения. На сегодняшний день одними из основных направлений лечебно-диагностической работы нашего медицинского учреждения являются абдоминальная и эндоваскулярная хирургия, оказание высокопрофессиональной помощи урологическим пациентам.

Если говорить о темах научных работ, то в 2017‑м несколько из таковых посвящены вопросам трансфузиологии, в том числе и военной, и вопросам диагностики и профилактики заболеваний у призывников и у военнослужащих. В этом году планируется защита докторской диссертации ведущего хирурга кандидата медицинских наук полковника медицинской службы Алексея Петровича Трухана. К слову, у нас трудится и его родной брат — начальник нефрологического отделения полковник медицинской службы Михаил Петрович Трухан. В нашем медицинском центре работает свыше трехсот врачей. Более ста имеют высшую категорию.

«Госпиталь — врачей великий труд…»

Для многочисленных пациентов 432‑й ордена Красной Звезды Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь начинается с приемного отделения — одного из подразделений ГВКМЦ. Сюда обращается порой до 200 человек в день. Руководит коллективом приемного отделения полковник медицинской службы Ольга Лаврецкая.

Она выбрала профессию врача неслучайно. Во‑первых, мечтала стать доктором еще со школьной скамьи. А во‑вторых, воплотила в жизнь мечты своих родителей: мамы — стать врачом, папы — чтобы в их семье появился военный человек. Ольга Григорьевна единственная из поселка Белыничи стала военврачом. В ГВКМЦ она работает с 2008 года. До этого была медицинская служба в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. К слову, Ольга Лаврецкая в звании старший лейтенант принимала участие в военном параде 3 июля в 2000 году. А ее сын суворовец Герман Лаврецкий — участник праздничного военного парада 3 июля 2017 года. Возможно, он продолжит династию врачей Лаврецких.

— Приемное отделение — это отдельное структурное подразделение госпиталя, предназначенное для приема, регистрации, а также при необходимости для проведения экстренных лечебно-диагностических мероприятий. В течение года через наше приемное отделение проходит около восьми тысяч пациентов, — рассказывает полковник медицинской службы Ольга Лаврецкая. — При оказании неотложной помощи здесь проводятся анализы крови, электрокардиография или ангиография сосудов сердца, компьютерная томография, а также магнитно-резонансная томография.

Приемное отделение готово работать и в чрезвычайных ситуациях при массовых поступлениях пациентов. И от его слаженной работы зависит дальнейшая работа всех подразделений медицинского центра.

В нашем дружном коллективе трудятся девять врачей (пять хирургов, четыре терапевта), ежедневно в дежурную бригаду входит хирург, терапевт, медицинская сестра, регистратор, санитарка. И справочное бюро — тоже наше структурное подразделение. В штат приемного отделения входит также старшая медицинская сестра, процедурная медицинская сестра и фельдшер-эвакуатор. Всем сотрудникам присуще истинное желание помочь больному. И в эти августовские дни, когда в отделение поступают возрастные люди, которым требуется срочная медицинская помощь, наш коллектив, как всегда, на боевом посту.

О каждодневной работе неврологического отделения, которое находится в терапевтическом корпусе № 1, нам рассказал начальник неврологического отделения подполковник медицинской службы Виктор Малыгин:

— Наше отделение — одно из самых больших в медицинском центре. Мы занимаемся лечением пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы. Большинство из них нуждается не только в назначении лекарственных препаратов — им постоянно требуется внимание, забота, чуткое отношение и терпение не только родственников, но в первую очередь врачей и медицинских сестер, которые бережно ухаживают за ними, словно за близкими людьми. Для наших сотрудников это не просто каждодневная ответственная работа — это их предназначение.

В нашем коллективе работают замечательные врачи-неврологи, обладающие неоценимым профессиональным опытом, — это Оксана Васильевна Шевченко, Елена Николаевна Медвецкая, полковник запаса медицинской службы Виктор Николаевич Павленко. Недавно для прохождения дальнейшей службы в отделение прибыл новый доктор — подполковник медицинской службы Денис Николаевич Кривицкий.

Наше отделение — устоявшийся коллектив, в котором царит взаимопомонимание и взаимовыручка. И атмосфера у нас доброжелательная, искренняя, сердечная. Это, поверьте, многое значит для хороших результатов в работе.

— Виктор Владимирович, вы — потомственный врач?

— Я не из военной семьи: отец — рабочий, мама — учитель. Поначалу мечтал стать педиатром, но в 1997 году, побывав на дне открытых дверей военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете и узнав о героических и трудовых буднях военных врачей, понял, что я хочу стать военным врачом. В 2003 году, окончив военно-медицинский факультет в БГМУ, получил распределение в 72 ОУЦ на должность врача медицинского пункта. Так началась моя врачебная биография. И сегодня я убежден: профессия военного врача — это моя судьба.

Вместе с заведующей отделением функциональной диагностики врачом функциональной диагностики Натальей Хотько мы познакомились с практической деятельностью еще одного уникального отделения медицинского центра.

— Почти 20 лет работаю в ГВКМЦ, начинала свой врачебный путь в аллергологическом отделении. И вот уже в течение года руковожу отделением функциональной диагностики, — рассказала Наталья Геннадьевна. — Верно говорят: чтобы кого-либо излечить, нужно сперва поставить правильный диагноз. Вот для этого в помощь врачам и создано наше отделение, в котором используется сложнейшая медицинская техника. Сегодня более точные диагнозы пациентам и, что важно, в кратчайший срок помогает поставить новейшая медицинская аппаратура. Одними из основных направлений нашей работы являются исследования сердечнососудистой, дыхательной, центральной и периферической нервной системы. Освоены и выполняются более 30 различных методов диагностики и их модификаций: такие как электрокардиография покоя, холтеровское мониторирование, ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов, вариабельность сердечного ритма, топографическая электроэнцефалография, эхокардиография трансторакальная и чреспищеводная, электро– и нейромиография. Работа нашего коллектива востребована во всех без исключения отделениях медицинского центра.

…Завершить наш рассказ о нескольких часах пребывания в стенах 432‑го ордена Красной Звезды Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь хочется словами начальника ГВКМЦ полковника медицинской службы Игоря Косинского:

— В этот праздничный день всем сотрудникам нашего коллектива я желаю крепчайшего здоровья, а нашему уважаемому медицинскому центру — долголетия.

Ирина Бурак, фото Дениса Малышица