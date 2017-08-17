Гранатомётчики

…Густой дым то и дело заволакивал участок местности, на котором рвались гранаты, выпущенные из АГС‑17: на полигоне Лепельский проходил сбор гранатометчиков, в котором участвовали подразделения 120‑й и 19‑й отдельных гвардейских механизированных бригад. Военнослужащие гранатометного взвода отдельного механизированного батальона 19 омбр выполняли 2‑е упражнение учебных стрельб — огонь с места по групповой цели с рассеиванием в глубину.

После завершения занятия беседуем с командиром подразделения гвардии старшим лейтенантом Владимиром Ильиным. По его словам, личный состав взвода успешно справился с поставленными задачами. Все расчеты станковых гранатометов сегодня заслужили оценки «хорошо» и «отлично». В составе взвода преобладают военнослужащие второго периода службы. Впрочем, и новички неплохо справились с выполнением упражнения. В процессе учебы у них еще будет возможность отточить необходимые навыки. Кстати, в изложении ратной науки командирам активно помогают военнослужащие третьего периода службы. Как, например, расчет гвардии рядовых Николая Трипутеня и Андрея Иванова.

— Мне как командиру взвода приятно наблюдать за четкими правильными действиями этих военнослужащих на каждом занятии по огневой подготовке, — подчеркнул Владимир Александрович. — В составе своего расчета они добились образцовой слаженности. Данный сбор гранатометчиков стал для них третьим по счету. Эти ребята стабильно демонстрируют высокие результаты в стрельбе.

Николай и Андрей призывались в Вооруженные Силы из Полоцка. Николай до армии окончил Полоцкий государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства, получил специальность строителя. Андрей учился в торгово‑промышленном колледже, по образованию — техник-программист. После прохождения курса начальной военной подготовки и принятия Военной присяги они в течение месяца прошли подготовку по военно-учетной специальности в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре. После чего продолжили службу в 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде.

— Управляться с таким оружием, как АГС‑17, несложно,— отметил гвардии рядовой Николай Трипутень. — От меня как наводчика требуется выставить прицел, сделать правильную наводку, при необходимости в момент ведения огня оперативно внести коррективы.

— Перед сегодняшним занятием мы настраивали новичков, чтобы на полигоне они не боялись звуков выстрелов, — присоединяется к разговору номер расчета гвардии рядовой Андрей Иванов. — Бьет гранатомет действительно громко. Кроме того, необходимо очень внимательно слушать команды сержантов и офицеров. И в расположении взвода, и здесь, на полигоне, мы не раз демонстрировали им, как быстро и правильно следует установить станок, уложить на него тело гранатомета, произвести выверку прицела. Приятно, что ребята более поздних призывов успешно усвоили учебный материал и в целом показали хорошие результаты в стрельбе. Хочу добавить, что своим успехом мы во многом обязаны нашему командиру отделения — гвардии сержанту Дмитрию Белькову. За время нашей совместной службы он проявил себя как опытный командир и умелый наставник.

Оказалось, что и гвардии сержант Дмитрий Бельков, и гвардии рядовые Николай Трипутень и Андрей Иванов — земляки. Призваны Полоцким районным военным комиссариатом, с первого дня службы все время вместе. «На гражданке» Дмитрий трудился газоэлектросварщиком.

— Расчет АГС‑17, в который входят Николай и Андрей, — самый слаженный и умелый в гранатометном взводе, — отметил командир отделения. — За время службы ребята стали настоящими профессионалами своего дела. Для меня они — надежная опора. Сообща работаем над повышением уровня боевого мастерства второго расчета отделения. Постараемся, чтобы к моменту нашего увольнения в запас эти ребята показывали высокие результаты в боевой подготовке, стали достойной сменой для нас. Ведь наше отделение является лучшим во взводе, и опускать эту планку нельзя ни в коем случае.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора