…И наградят команду-чемпиона

На стадионе Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь продолжается финал 25‑го лично-командного чемпионата Вооруженных Сил Беларуси по пожарно-спасательному спорту среди служб и подразделений противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ.

В первый день состязания участники преодолевали стометровую полосу с препятствиями, осуществляли подъем по штурмовой лестнице на высотную башню, имитирующую четырехэтажное здание. Вчера команды продемонстрировали свое мастерство в пожарной эстафете 4 х 100 метров, а также в боевом развертывании от пожарного автомобиля.

Ну а сегодня будут подведены итоги соревнования. Торжественная церемония награждения состоится в первой половине дня. Команда — победитель чемпионата увезет с собой переходящий кубок, а также ценные подарки.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора