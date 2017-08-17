Новенькие звёзды на погонах

В 83‑м отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку, которым командует полковник Василий Бакач, состоялось чествование офицеров в связи с присвоением очередных воинских званий.

Виновниками торжества в тот день стали лейтенанты Виктор Тункевич, Виктор Метлюк, лейтенант юстиции Сергей Осовский, старший лейтенант Дмитрий Шепелевич, старший лейтенант медицинской службы Николай Малец, капитан Максим Акуленко — именно им в соответствии с Положением о прохождении военной службы были присвоены очередные воинские звания.

Примечательно, что начальнику продовольственной службы полка капитану Максиму Акуленко звание майор присвоено досрочно в порядке поощрения за образцовое исполнение воинского долга. Этот офицер по итогам комплексного тестирования по предметам профессионально-должностной подготовки был оценен на отлично. Под его руководством команда поварского состава воинской части заняла в смотре-конкурсе на звание лучшего повара в Военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны итоговое второе место.

При выполнении подразделениями задач в полевых условиях начальник продовольственной службы полка в сжатые сроки и даже в неблагоприятных условиях организует бесперебойное и качественное питание личного состава. Это всецело способствует успешному выполнению поставленных задач по приему авиации на аэродромные участки автомобильных дорог, в том числе в ночных условиях.

Старшие офицеры тепло поздравили своих товарищей со знаменательным событием в жизни. В тот вечер в честь виновников торжества прозвучали здравицы и пожелания новых достижений в служебной деятельности во благо нашей любимой Родины. Каждому из офицеров были вручены памятные сувениры.

Капитан Светлана Рудковская, офицер по организации досуга —начальник клуба 83 оиаэп