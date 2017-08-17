Полвека полковника Филимонова

Сегодня коллектив Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь провожает в запас полковника Сергея Филимонова. Позади у него 33 года армейской службы. Более десятка лет отдано НИИ, в котором офицер перед увольнением занимал должность начальника 5‑го научно-исследовательского управления. Его китель украшают медали «За безупречную службу» всех степеней, а послужной список — результат активной и насыщенной деятельности в качестве командира, научного сотрудника, вклад в строительство и развитие Вооруженных Сил.

Сергей Филимонов родился в Калуге, где родители, специалисты-железнодорожники, работали по распределению. Затем отца, Николая Фомича, перевели в Могилев. Здесь Сергей окончил среднюю школу № 25 и по направлению городского военкомата поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. Такой выбор часто делают сыновья военнослужащих. Почему же сын гражданских специалистов решил пойти по этому пути?

Сказалось влияние дядьев‑военнослужащих, к ним все в роду относились с уважением. Но особая заслуга в выборе Сергеем армейской доли принадлежит его деду, Фоме Ивановичу, к которому внук каждое лето приезжал в деревню погостить. Дед был немногословным, но и той информации, что школьник сумел выудить у него, было достаточно, чтобы гордиться таким родством.

Фома Иванович воевал с первых дней Великой Отечественной. При отступлении был ранен. После госпиталя он, фронтовой шофер, участвовал в обороне Ленинграда, освобождении Беларуси, взятии Кенигсберга… Стать защитником Отечества — профессионалом стало мечтой Сергея…

В училище курсант Филимонов был на хорошем счету. Его назначили заместителем командира взвода. Учеба нравилась. Сергей получил распределение в престижное на то время место — в Южной группе войск (Венгрия) он принял должность командира гаубичного самоходно-артиллерийского взвода.

Молодому офицеру повезло с командирами. Это были профессионалы, у которых он многому научился, на разумную помощь которых всегда мог рассчитывать. Через год Сергея назначили начальником разведки гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

Когда в 1990 году воинскую часть перевели в Белорусский военный округ, в поселок Боровка Лепельского района, на танцах Сергей познакомился с Еленой Лях, обаятельной, милой, но в то же время не робкого десятка девушкой. В декабре того же года они расписались. С тех пор идут по жизни вместе. Не так давно Сергей Николаевич и Елена Александровна отметили серебряную свадьбу…

Единственный сын, Андрей, родился 30 ноября 1991 года. И кем, как вы думаете, он стал?

— Сын вырос в семье офицера, и этим, как мне кажется, все сказано, — весьма лаконично комментирует Сергей Николаевич. — Причем к выбору профессии я его не подталкивал: определился сам, поступил на общевойсковой факультет Военной академии. К слову, настоящую отцовскую гордость, которая буквально переполняла, я ощутил, когда увидел сына в строю выпускников академии. Сейчас Андрей уже старший лейтенант, командир батареи в 231‑й артиллерийской бригаде, в которой довелось служить и мне. Сын идет путем отца…

Сегодня есть повод вспомнить значимые вехи этого пути. Например, в декабре 1992‑го в 19‑й гвардейской танковой дивизии 7‑й танковой армии старшего лейтенанта Сергея Филимонова назначили командиром батареи управления и артиллерийской разведки. Вскоре он принял должность начальника отделения хранения вооружения и техники (средств артиллерийской разведки и управления). В июле 1993 года Сергея Николаевича родные и сослуживцы поздравляли с очередным званием — капитан.

В мае 1998 года майора Филимонова назначили командиром гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 231‑го артиллерийского полка 65‑го армейского корпуса. Через два года пришло время офицеру повышать уровень знаний, и он стал слушателем командно-штабного факультета Военной академии. В войска Сергей Николаевич, ставший в феврале 2001 года подполковником, больше не вернулся: наступил новый виток его карьеры в качестве военного-профессионала. По окончании учебы он получил назначение на должность старшего офицера оперативного отдела штаба ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил.

— Пожалуй, это были самые интересные годы службы, — поделился Сергей Николаевич. — Для меня как офицера наступила золотая пора, когда многое уже знаешь, но и многое можешь. К тому же в то время довелось служить с такими известными в армии людьми, опытнейшими военачальниками, как генерал-майоры Геннадий Шавров и Михаил Пузиков, полковник Владислав Синявский и другие. У них было чему поучиться, и я учился.

А в 2006 году — новый поворот. Подполковник Филимонов возглавил коллектив группы научно-исследовательского отдела научно-исследовательского управления Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь. Очень скоро он принял руководство данным отделом.

Но на этом продвижение по служебной лестнице не завершилось. В декабре 2007‑го Сергей Николаевич принял должность начальника научно-исследовательского отдела — заместителя начальника научно-исследовательского управления.

— Службу совмещал с подготовкой к поступлению на факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии — для получения нового и, замечу, необходимого опыта, для расширения горизонтов, — рассказал офицер. — И 1 сентября 2008 года я стал слушателем данного факультета. Два года пролетели незаметно: настолько насыщенными были те дни (а порой и бессонные ночи!) — занятия, подготовка к ним, работа в библиотеке, общение с сокурсниками, обладающими огромным армейским опытом. Группа подобралась неординарная, каждый слушатель — личность…

После успешного завершения учебы по специальности «военное и государственное управление» полковник Филимонов получил назначение на должность начальника научно-исследовательского управления (теорий военного искусства и строительства Вооруженных Сил) НИИ. Впоследствии Сергей Николаевич разработал методический подход к оценке состояния национальной безопасности в военной сфере. Он предложил новый перечень индикаторов, то есть показателей, состояния национальной безопасности в данной сфере в соответствии с современными источниками угроз. Участвовал в выработке рекомендаций республиканским органам государственного управления по оценке состояния национальной безопасности.

С 2014 по 2015 год полковник Филимонов руководил деятельностью научно-исследовательского центра НИИ, затем возглавил научно-исследовательское управление (военно-гуманитарных исследований) Научно-исследовательского института. Что стало особо значимым в работе ученого в тот период? В ходе уточнения теоретических положений и выработки практических рекомендаций по подготовке и применению сил и средств военной организации государства во время урегулирования кризисной ситуации он разработал формы и способы ведения военных действий, состав привлекаемых сил и средств создаваемых воинских формирований (добровольческих формирований «самопомощи»). Также офицер участвовал в разработке предисловия к сборнику «Великая Отечественная война 1941–1945. Документы и материалы. Том VIII. Освобождение Белоруссии».

В 2016–2017 годах Сергей Николаевич участвовал в разработке проекта структуры новой Военной доктрины Союзного государства. На его счету — более десятка статей и выступлений на международных конференциях…

И вот пришла пора прощаться с военной службой. Наверное, это печально, ведь с армией, с НИИ Вооруженных Сил у офицера столько связано!

— Немного грустно, не скрою, — признался полковник (отныне) запаса Сергей Филимонов. — Но приходит пора, когда необходимо дать дорогу молодежи. Пусть растут! Пусть принимают эстафету служения Отечеству. Оглядываясь на прожитое, испытываю чувство удовлетворения. Что касается полувекового юбилея, то мне комфортно в этом возрасте. Жизнь продолжается! У меня замечательный сын и мудрая жена. Моя Елена Александровна, которая, к слову, сегодня руководит территориальным центром социального обслуживания населения Первомайского района Минска, безусловно, молодец. Ведь быть матерью и женой офицера — это, уверяю, трудная работа.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица и из семейного архива Сергея Филимонова