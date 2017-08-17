Помогая становлению в войсках

На базе командования ВВС и войск ПВО прошел учебно-методический сбор с офицерами — выпускниками военных учебных заведений нынешнего года. Совсем недавно эти лейтенанты сменили курсантские погоны на офицерские — знаковый момент, наращивающий не только радость, но и груз ответственности. Для того чтобы помочь им в становлении, дать дельные советы для решения служебных задач, реализации социальных гарантий, и был организован этот содержательный сбор.

Исполняющий обязанности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Сергей Трус отметил: сейчас на плечи лейтенантов легла огромная ответственность не только за своих подчиненных — за всю страну. Ведь ВВС и войска ПВО даже в мирное время выполняют боевую задачу по охране Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. Молодые офицеры должны понимать, что от их действий и решений напрямую зависит безопасность Родины.

А заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Игорь Голуб в своем выступлении подчеркнул, что в структуре этого вида Вооруженных Сил есть радиотехнические, зенитные ракетные, специальные войска, авиация, воинские части и подразделения технического и тылового обеспечения. Все они невидимой нитью связаны между собой и не могут существовать друг без друга. Молодым офицерам важно знать данную структуру — ведь это ключ к эффективному взаимодействию при решении важных задач.

В ходе сбора с лейтенантами был проведен ряд инструктажей, лекций и семинаров. Ставка при этом делалась на обратную связь. Для выступающих было важно не просто раскрыть тему занятия, но и ответить на возникшие у аудитории вопросы, дать практические советы, основанные на опыте. Благодаря лекциям вчерашние курсанты восстановили в памяти знания, касающиеся юридической ответственности военнослужащих, особенностей изучения их социальных настроений, требований руководящих документов, узнали о нюансах прохождения службы в ВВС и войсках ПВО, порядке реализации социальных льгот и гарантий, принципах организации боевой подготовки…

Участниками сбора стали преимущественно выпускники Военной академии. Лейтенант Владислав Ростовский, к примеру, окончил авиационный факультет — и был распределен в 927‑й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов на должность оператора расчета авиационного отряда (учебного) эскадрильи БАК (учебно-боевой).

— Курсантские годы пролетели незаметно — и они были наполнены только положительными эмоциями, — пояснил он в беседе. — Затем торжественная церемония выпуска, потом отпуск… И пусть планово, но все же нежданно настало время лейтенантских будней. Сегодняшний сбор — отличная возможность узнать из уст опытных офицеров о тонкостях службы, которая ждет нас впереди.

Есть среди участников сбора и парни, мечтавшие об офицерских звездах еще со школьных лет. Психолог батальона мобильных узлов связи 56‑го отдельного полка связи ВВС и войск ПВО лейтенант Максим Андриенко еще суворовцем представлял себя армейским психологом.

— По окончании Минского СВУ я поступил на военный факультет в Белорусском государственном университете, — рассказал Максим. — В главном вузе страны получил необходимые знания — и вот настал момент применить их на практике. Отрадно, что нас, молодых лейтенантов, продолжают наставлять, проводят с нами учебно-методические занятия, сборы. Такие мероприятия позволяют увереннее чувствовать себя в офицерском строю, постоянно совершенствовать свои навыки. С поддержкой командования служебная деятельность видится более позитивной…

Начальник управления боевой подготовки ВВС и войск ПВО полковник Игорь Мягких подчеркнул: такие сборы с молодыми офицерами проводятся ежегодно, они всегда приносят положительный результат.

— Каждый год порядка 200 выпускников различных учебных заведений нашей страны и Российской Федерации попадают в ВВС и войска ПВО, — рассказал Игорь Витальевич. — Учебно-методический сбор — это своего рода вводное занятие со вчерашними курсантами. Им рассказывают о специфике офицерской службы в различных родах войск, перспективах карьерного роста, разъясняют многие вопросы, которые непременно возникают у лейтенантов. По окончании мероприятия они разъедутся по своим воинским частям, будут заниматься тем узким кругом задач, что предусмотрен их должностными обязанностями. Но при этом необходимо, чтобы каждый офицер владел ситуацией во всех ВВС и войсках ПВО и понимал, что является неотъемлемой частью большого и крайне важного механизма, обеспечивающего мирный труд граждан на белорусской земле.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора