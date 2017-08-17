Служба изменила характер

С гвардии рядовым Дмитрием Белайцем я познакомился во время своего пребывания в 11 омбр, где молодые гвардейцы готовились к 50‑километровому маршу в составе организованной колонны. Я шел по парку боевых машин, наблюдая за солдатами, проверяющими свое снаряжение и обмундирование. Возле одного из автомобилей я заметил группу воинов, выстроившихся в форме круга и о чем-то живо беседовавших. Решил и я посмотреть, что же там происходит. В центре стоял спокойный, уверенный в себе солдат и ровным голосом что-то объяснял, а собравшиеся внимательно слушали.

Когда появился руководитель тактико-специального занятия, молодые водители побежали строиться. Но тот солдат, что стоял в кругу сослуживцев, остался на месте. Я поинтересовался, почему он оказался в центре повышенного внимания участников марша:

— А вы, товарищ солдат, не участвуете?

— Никак нет! Я свой марш уже давно совершил!

— А что же тогда здесь делаете?

— Пришел поддержать товарищей, поделиться советами — за период службы я приобрел много опыта.

Как выяснилось, 22‑летний водитель-электрик грядущей осенью уже увольняется в запас. В армию он шел с желанием — его отец в свое время также служил в 11‑й бригаде.

— Я родился в Слониме, среди моих друзей большинство — члены семей военнослужащих, — рассказал солдат. — Можно сказать, что я с детства приобщен к армии. После окончания школы поступил в БГУИР, но не сумел справиться с четвертой экзаменационной сессией. В итоге пошел в армию. Решил: обязательно восстановлюсь в университете.

Дмитрий хотел пройти срочную военную службу именно водителем. С раннего детства он заглядывался на огромные автомобили. И представлял себя за рулем большегруза. До призыва в копилке Дмитрия были водительские права категории В и более 15 тысяч километров. Армия предоставила солдату новую возможность — управлять грузовыми автомобилями.

— С получением водительской категории С я был закреплен за автомобилем КамАЗ, предназначенным для перевозки людей. За время службы проехал более двух тысяч километров. Всегда осознавал, что на мне лежит серьезная ответственность за жизнь людей. Поэтому к обслуживанию автомобиля и совершенствованию своих профессиональных навыков всегда относился ответственно.

Мама Дмитрия — учитель начальных классов — всегда приводит в пример ученикам своего сына. Ведь он с отличием несет свою ратную службу. Об этом говорят многочисленные поощрения военнослужащего. К слову, он не имеет ни одного взыскания.

— Гвардии рядовой Белайц — образцовый солдат, — рассказал командир роты связи батальона связи 11 омбр гвардии старший лейтенант Владимир Сень. — Есть такая категория военнослужащих, с которыми командир чувствует себя комфортно. Дмитрий Владимирович — один из них. Ему не нужно разжевывать, напоминать, достаточно просто поставить задачу — и можно быть уверенным, что она будет выполнена точно и в срок. В общении Дмитрий вежлив и тактичен, располагает к себе. Сослуживцы тянутся к нему, особенно молодое пополнение — они видят в старшем товарище опору.

Сам Дмитрий уверяет, что ему очень повезло с командирами. Когда в коллективе царит порядок и справедливость, служить гораздо приятнее и интереснее. К слову, именно армия коренным образом повлияла на мировоззрение водителя.

— Служба меняет характер. Я стал требовательнее к себе, добродушнее к окружающим, научился ценить главный жизненный ресурс — время. Теперь более рационально смотрю на свою жизнь, строю по-настоящему взрослые планы. 11‑летняя сестричка и мама верят в меня, а это уже огромный стимул становиться лучше с каждым днем! Хочу, чтобы родные мною гордились!

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора