Содержательный пресс-тур

Российские журналисты ознакомятся со строительством БелАЭС

Представители российских и союзных СМИ посетят Белорусскую атомную электростанцию во время пресс-тура «Взаимодействие Беларуси и России в сфере ядерной энергетики», который пройдет 23–24 августа, сообщили в Постоянном комитете Союзного государства.

В первый день пресс-тура представители СМИ отправятся в Островец, где посетят информационный центр АЭС, ознакомятся со строительством города энергетиков, встретятся с бойцами сводного белорусско-российского студенческого стройотряда, а также побывают на объектах БелАЭС.

Во второй день журналисты посетят государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» Национальной академии наук Беларуси, встретятся с белорусскими учеными-атомщиками. Будут обсуждаться актуальные вопросы развития атомной энергетики.

Организаторами пресс-тура выступают Постоянный комитет Союзного государства и Национальный пресс-центр Беларуси.

БЕЛТА