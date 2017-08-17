Современная армия в рисунках

Продолжается конкурс детских рисунков — «Наша армия сильна!», приуроченный к совместному стратегическому учению «Запад‑2017».

У одних ребят папа или мама — военнослужащий, другие сами мечтают стать офицерами… У каждого ребенка есть замечательная возможность с помощью красок, карандашей и фломастеров рассказать о своем понимании службы и о том, какой он видит белорусскую армию.

В конкурсе могут принять участие дети до 12 лет. Авторские работы принимаются в четырех номинациях: «Солдатские будни», «Хочу в армии служить!», «Тяжело в учении, легко в бою» и «Армия будущего».

Рисунки, представленные на конкурс, могут быть выполнены в различной технике (гуашь, акварель, пастель, масло, карандаш) и на любом материале.

Условия конкурса:

— от одного участника может быть представлено только по одной работе в каждой номинации;

— на оборотной стороне рисунка указать номинацию, имя, фамилию автора и возраст, контактные данные: домашний адрес и телефон.

Победителей в номинациях определит редакционная коллегия «Белорусской военной газеты. Во славу Родины». Победитель в каждой номинации получит приз. Кроме того, автор работы, набравшей наибольшее количество голосов в Интернете (размещенной на сайте газеты), получит приз зрительских симпатий.

Конкурсные работы высылайте на адрес редакции: 220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, 29, с пометкой «На конкурс».

Победители будут объявлены 23 сентября 2017 года, а лучшие работы — опубликованы на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Соб. инф.