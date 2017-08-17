Вперёдсмотрящие. Так на флотский манер уважительно называли разведчиков в годы Первой мировой войны

…начало в номере за 16 августа

«Секреты» в разведке

В то время в Русской императорской армии единого понятия «войсковая разведка» не было. Определенные методы, конечно, применялись — секреты, разъезды, но это была скорее пассивная разведка.

В секрет назначали невысоких сообразительных солдат с хорошей зрительной памятью. Ее проверяли простым способом. Бойца с завязанными глазами подводили к биваку — полевому лагерю. На минуту снимали повязку. После чего командир давал команду на построение. Испытуемый должен был перед строем безошибочно доложить, сколько бойцов сидело у каждого костра, где стояли пирамиды с оружием, паслись тягловые лошади. Самые внимательные становились наблюдателями.

— В историю вошел сын портного из Минска Яков Гузь, — рассказал Владимир Синицын. — Молодой человек обладал феноменальной памятью. Он докладывал разведданные в течение пятнадцати минут. Это примерно десять рукописных страниц. Когда его попросили повторить, он подтвердил все слово в слово.

Секреты располагали на скатах высот. Ночью скрытно копали под корнями деревьев «лисьи норы» — узкие ямы, в которые с трудом можно было залезть только вперед ногами. Вход маскировали травой и ветками. В сырой и тесной норе без еды и воды разведчик мог пролежать несколько суток. Наблюдатели подвергались постоянной опасности. Немцы пускали по их следу охотничьих собак. По высотам била артиллерия. Часто наблюдательная позиция становилась могилой разведчика. Потери были неоправданными. Наблюдатели зачастую погибали за незначительные данные о противнике.

Поэтому Брусилов предпочел активную разведку — усиленные конные разъезды. Они не просто наблюдают за обстановкой, а провоцируют неприятеля на открытие огня, выявляя его огневые точки и расположение.

Новый тактический прием Брусилов применил в боях у города Стрыя. Конные разъезды силами до сотни сабель наносили точечные удары по флангам противника, отсекали тыловые обозы. В Великую Отечественную войну способ получит широкое применение как разведка боем. Но осенью 1914 года полученные данные позволили Брусилову занять выгодный плацдарм у реки Сан. В результате мощное контрнаступление 2‑й и 3‑й австро-венгерских армий захлебнулось. Ударами с флангов русские части окружили и разбили основные силы противника, взяв 15 тысяч пленных, большое количество артиллерии и пулеметов. Благодаря исчерпывающей разведывательной информации Брусилов выиграл сражение, вступил в предгорья Карпат.

Траншейная война

В мае 1915 года обстановка на фронтах изменилась. После серии неудач русские войска вынуждены были отходить на восток.

Организованное отступление начала армия Брусилова. Марш проходил тяжело: войска были измотаны боями, в обозах находилось много раненых. Лошадей для эвакуации полевых лазаретов остро не хватало. Часть бойцов несли на руках — на носилках. Под проливными дождями дороги раскисли, превратились в непролазные грязевые топи. Скорость на марше снизилась до 15–20 километров в сутки. Отрываться от немцев становилось все труднее. Противник воспользовался своим преимуществом в скорости. Мобильные отряды немцев наносили точечные удары по флангам, отсекали арьергарды. Потери росли с каждым днем. От Брусилова требовалось решение: как сохранить силы своих войск для занятия нового оборонительного рубежа?

— Основной тактикой командующего стала активная оборона, — отметил историк воин-интернационалист Олег Зишин. — Новое слово в военной науке предполагало нанесение упреждающих ударов. Брусилов распорядился устраивать многочисленные засады на пути движения противника. Добывать информацию поручили разведчикам. Действовать предстояло стремительно, дерзко и с военной смекалкой. Например, на копыта лошадям надевали «цыганские сапоги» — войлочные тапки, подбитые грубой сыромятной кожей. Такие использовали конокрады. Обутая в них лошадь шла бесшумно, не оставляя следов. Ночью разведчики проникали в лагерь неприятеля, жгли обозы, нападали на штабные палатки, брали пленных.

Предложенная Брусиловым тактика засад принесла результаты. Части оторвались от противника. Стремительные налеты заставали немцев врасплох. Еще злее они были из-за своего бессилия. Противопоставить было нечего. Попытка кайзеровских войск сформировать конную разведку провалилась. За короткое время можно научить солдата сносно держаться в седле и стрелять. А вот главные качества русского разведчика — смелость и смекалку — прививали с детства.

Время пластунов

— Военно-патриотическая работа накануне Первой мировой войны носила всенародный характер, — рассказал Олег Зишин. — Мальчишек приучали к военному делу с ранних лет. Руководил подготовкой самый опытный отставник в поселении. Он учил держаться в седле, стрелять из винтовки, ходить «гусиным шагом», ползать по-пластунски. В результате в стране был подготовлен огромный мобилизационный резерв. Внутренний идейный стержень позволял солдатам в короткое время стать профессионалами. Из лучших формировали специальные команды. За умение незаметно и бесшумно проникать в окопы противника на фронте их называли пластунами. Это был первый спецназ. О них в армии ходило множество историй.

В середине XIX века на Кавказе 40 пластунов атамана Бабича вступили в бой с тысячей горцев. В перестрелке уничтожили больше сотни врагов. Когда закончились порох и пули, перешли в рукопашную. Противник не выдержал яростной контратаки, неся ощутимые потери, отошел на исходные позиции.

В Крымской войне 1853 года в одном из эпизодов пластуны бесшумно пробрались во вражеские окопы. Перебили артиллерийскую прислугу, захватили и перенесли на руках в расположение своих войск три артиллерийские мортиры. В другой раз при обороне Севастополя батальон пластунов обратил в бегство целый полк. За массовый героизм император России пожаловал 2‑му кубанскому пластунскому батальону Георгиевское знамя.

В Первую мировую войну о пластунах на время забыли. В наступлении разведданные добывали конные разъезды. В 1915 году с началом траншейной войны, когда противников отделяли минные поля и ряды колючей проволоки, снова вспомнили о пластунах.

По приказу Николая II особые подразделения формировали на всех фронтах. Первые части император инспектировал лично. Он даже специально сфотографировался с атаманами, чтобы подчеркнуть особый статус разведывательных подразделений. Пластуны пользовались особыми привилегиями: носили особую форму и воевали на самом сложном участке. К началу 1916 года было сформировано 40 батальонов пластунов.

Большая их часть воевала на Юго-Западном фронте, которым к тому времени командовал генерал Алексей Брусилов. За два года он преуспел в конной разведке. После перехода к позиционной войне лошади стояли на привязи. Казаки были не в силах преодолеть минные поля, эшелонированные ряды колючей проволоки. Оказавшись без разведданных, штаб фронта не мог строить эффективную оборону. Немцы, воспользовавшись преимуществом, короткими мощными контратаками наносили существенные потери русским войскам.

Чтобы переломить ситуацию, Брусилов направил в разведку отряды пластунов. В приказе по фронту особо отмечалось: «При взятии языка обращать внимание не на любого чина. Следует вести охоту на штабных офицеров».

Внешне пластуны походили на бродяг: носили длинные волосы и бороды, потрепанные, грязные черкески, обветшалые папахи, кожаные чувяки. Обувь смазывали толстым слоем бараньего жира. Он не пропускал воду, и ноги оставались сухими даже после форсирования реки вброд.

За неопрятный внешний вид, резкий неприятный запах протухшего бараньего жира молодцеватые кавалеристы пластунов сторонились. Но в разведке пластунам не было равных. Выцветшая одежда отлично маскировала бойцов на любой местности. В засаленной черкеске пластун легко проскальзывал между нитями колючей проволоки. Легкая мягкая обувь делала шаги бесшумными. В результате пластуны незаметно пробирались в немецкий тыл, брали важного «языка» и практически без потерь возвращались обратно.

— Пластуны к этому времени стали своеобразным родом войск, поэтому в состав подразделений отбирали не только потомственных казаков, но и смелых, сообразительных солдат, — отметил Олег Зишин. — К примеру, существовали подразделения, сформированные из уроженцев Могилевщины и Витебщины. Конечно, они выглядели не так экстравагантно, как уроженцы степей. Вместо черкесок носили традиционную белорусскую одежду, которая, кстати, в лесисто-болотистой местности маскировала не хуже. В разведке они были не менее эффективны казаков.

Вылазки пластунов наводили на немцев ужас. Орудуя длинными острыми, как бритва, кинжалами, пять — семь человек за ночь могли уничтожить до взвода пехоты. Результативные бойцы наносили ощутимый урон противнику. Еще большую ценность представляли добытые разведданные. Так, узнав замысел противника, командование фронта сорвало мощное контрнаступление немцев весной 1916 года.

Однако часть разведданных оставалась нереализованной. Например, пластуны докладывали о переброске новой крупнокалиберной батареи. Один залп мощных орудий способен уничтожить ротный опорный пункт. В штабе об опасности знали. Однако контрмер принять не могли: не было координат вражеской батареи. Пластуны точных наук не знали. А офицеры-артиллеристы не могли преодолеть сильно укрепленную линию фронта, чтобы их определить.

Юрий Андреев

продолжение следует….