…И в офицерский звёздный путь!

Недавно в 336‑ю реактивную артиллерийскую бригаду прибыли для дальнейшего прохождения службы 15 лейтенантов. Все они поставили вдохновляющую точку в своей курсантской жизни — а впереди сложные войсковые будни: за каждым отданным приказом, за каждым действием скрывается немалая ответственность, ведь теперь в их распоряжении дорогостоящая техника, а в подчинении — люди.

К прибытию выпускников военных вузов командование воинской части подготовилось заранее. Для каждого офицера была определена комната в офицерском общежитии, должность в подразделении согласно полученным военно-учетным специальностям.

В бригаде с ними сразу провели вводные теоретические и практические занятия, инструктажи. Как отметил командир 336 реабр полковник Александр Тишкевич, это необходимо для скорейшей адаптации молодых армейских специалистов на новом месте службы.

— Среди прибывших к нам офицеров большая часть — конечно же, ракетчики, — рассказал комбриг. — Но есть и представители, так сказать, узкого профиля — топогеодезисты, связисты, даже военный врач… С каждым из лейтенантов я побеседовал лично. И осталось приятное впечатление: у всех них приподнятое настроение, интерес к службе. Уверен в том, что они пройдут шлифовку характера в ходе армейских будней — и из каждого получится толк. Мы, старшие товарищи, им в этом непременно поможем.

Выпускники военных вузов в торжественной обстановке были приняты в Офицерское собрание воинской части. За каждым из них был закреплен наставник — опытный офицер, который охотно поможет в сложной ситуации, поделится своим опытом.

— Командование нашей воинской части всегда трепетно относится к молодым специалистам, — отметил заместитель командира бригады по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы подполковник Алексей Третьяков. — Как говорится, лейтенанта нужно беречь: ведь это будущее офицерского корпуса Вооруженных Сил. Этим принципом и руководствуемся: стараемся объяснить и показать, рассказать как можно больше о специфике службы в реактивной бригаде.

* * *

Сами лейтенанты с удовольствием поделились впечатлениями о первых днях пребывания в 336 реабр.

На должность начальника медицинской службы — начальника медицинского пункта бригады назначен старший лейтенант медицинской службы Илья Буйновский. Он окончил военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете — и своим распределением в реактивную бригаду доволен. Примечательно, что офицер-наставник Ильи — командир бригады, а это хорошая возможность перенять бесценный войсковой опыт.

— С самого детства я хотел помогать людям, — признался в беседе выпускник-военврач. — Поэтому с выбором профессии определился еще в школе. Правда, тогда о военной медицине не задумывался: уже позже, в старших классах, решил встать на армейскую стезю. Мой отец и дядя проходили срочную службу еще в Советском Союзе — и поныне хорошо отзываются об армии. Ну а брат бабушки был летчиком-истребителем… Думаю, все это и повлияло на мой выбор. Что касается места службы, здесь мне очень нравится. Осиповичи — достаточно большой город, с удобным транспортным сообщением, да и до столицы недалеко. Нравится, что в 336 реабр очень дружный коллектив.

К нашей беседе присоединился начальник боевой машины реактивной системы залпового огня «Полонез» лейтенант Павел Борисевич. Родом молодой человек из Слуцкого района. После просмотра популярного российского телесериала «Кадетство» он решил связать свою жизнь с армией. Проходил обучение в Минском областном кадетском училище, затем поступил в Военную академию — на факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Успешно окончив учебу в главном военном вузе страны, лейтенант Борисевич был направлен для прохождения дальнейшей службы в 336 реабр.

— Эта бригада уже хорошо знакома мне — проходил здесь войсковую стажировку в период обучения, — поведал Павел. — Еще тогда подумал: было бы здорово проходить службу именно в этой воинской части… Здесь хорошая атмосфера, в коллективе доброжелательное отношение со стороны старших офицеров. Конечно, для того чтобы к тебе хорошо относились, нужно добросовестно выполнять свои обязанности. И я настроен именно на такую работу.

Павел очень гордится и тем, что попал служить в уникальное подразделение — 77‑й отдельный реактивный артиллерийский дивизион 336‑й реактивной артиллерийской бригады. Для него это честь, которую непременно нужно оправдать.

— Я тоже постараюсь быть хорошим офицером! — поддержал товарища начальник расчета боевой машины реактивной системы залпового огня «Смерч» лейтенант Родион Новичёнок. — Мне всегда нравились мощные машины, как в составе нашей РСЗО. Своему распределению очень рад.

…Было приятно пообщаться с парнями, узнать об искреннем их желании добросовестно служить на благо Родины. Нет сомнений в том, что в 336‑й реактивной артиллерийской бригаде созданы все условия для качественного профессионального роста лейтенантов‑выпускников. Пожелаем им успешного преодоления непростого звездного пути в войсках!

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора