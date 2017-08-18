По давно сложившейся доброй традиции в 432‑м ордена Красной Звезды Главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных Сил Республики Беларусь состоялось торжественное собрание, посвященное 212‑й годовщине со дня образования этого старейшего в нашей стране, престижного и, несмотря на свой почтенный возраст, остающегося лидером в Беларуси по внедрению новых методов лечения уникального медицинского учреждения.

Началось праздничное мероприятие с показа видеоролика о трудовых буднях медицинского центра «в погонах». И, хотя многие врачи и медицинские сестры в этот день, как всегда, с раннего утра находились на своем боевом посту — в приемном отделении, операционных, в кабинетах функциональной диагностики, процедурных, у постелей тяжелобольных — все же в зрительном зале госпитального клуба не было ни одного свободного места. Порадоваться за весь большой профессиональный коллектив ГВКМЦ пришли как специалисты, которые трудятся в его стенах сегодня, так и те, кто в свое время ушел на заслуженный отдых, а также коллеги военных медиков.

Добрые слова в адрес всех сотрудников Главного военного клинического медицинского центра сказал в своем выступлении заместитель начальника — начальник медицинской части 432 ГВКМЦ полковник медицинской службы Витольд Жарин. Он отметил самоотверженный труд врачей и медицинских сестер, которые излечивают самые страшные болезни, ставят на ноги пациентов после сложнейших операций, своим добросовестным трудом и неутомимым милосердным отношением к попавшим в беду возвращают им здоровье. А вместе с ним — и веру в завтрашний день. Витольд Антонович рассказал о главных вехах в истории старейшего в стране медицинского учреждения, неразрывно связанной с нашей военной историей. И поздравил коллектив с замечательной датой.

Конечно, не обошлось и без адресных слов признательности и вручения памятных подарков. За плодотворный многолетний труд, за самоотдачу, высокий профессионализм и верность профессии лучшим из лучших были вручены грамоты и объявлена благодарность. Кроме того, поздравительный адрес с пожеланием «спокойных дежурств» прислала войсковая часть 89417. А ведущему терапевту старейшего в нашей стране медицинского учреждения полковнику медицинской службы Роберту Ермолкевичу и заместителю начальника 432 ГВКМЦ по организационно-методической работе — начальнику организационно-методического отдела полковнику медицинской службы Сергею Никелю была вручена награда от Государственного пограничного комитета Республики Беларусь — нагрудный знак отличия органов пограничной службы «За дапамогу органам пагранічнай службы».

Поздравить большой коллектив старейшего медицинского учреждения страны исполнением чудесных песен о любви и красоте родного края и подарить прекрасное праздничное настроение именинникам пришла в этот день заслуженная артистка Республики Беларусь певица Виктория Алешко и другие популярные артисты белорусской эстрады.

Ирина Бурак, фото Владимира Блинова