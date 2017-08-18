Объявление

62‑й центральный узел связи (Министерства обороны) приглашает принять участие в повторных переговорах, которые состоятся 23 августа 2017 года, по выбору подрядчика на проведение текущего ремонта (установка окон и дверей ПВХ) в аппаратной инв. № 38/15 в военном городке № 38 (н. п. Старина) 62‑го центрального узла связи (Министерства обороны).

Участникам переговоров необходимо получить документацию по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д.1 — не позднее 17.00 21 августа 2017 года.

Контактные телефоны:

лейтенант Драница Александр Николаевич — (8 017) 297‑20‑14, (8 044) 519‑95‑57.