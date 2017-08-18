На днях военнослужащие 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили десантирование на воду из самолета Ан‑2 с высоты 550 метров. Это один из наиболее сложных элементов боевой подготовки десантников. И важных: личный состав должен быть обучен правильным действиям во время прыжков на воду, а также психологически подготовлен к подобным ситуациям.

…Часы наземной подготовки позади, гвардейцы-десантники поочередно покидают самолет. Белые купола бесшумно раскрываются — и далекие фигурки плывут в безоблачном небе на свидание с водной стихией.

В числе главных принципов обучения в силах специальных операций Вооруженных Сил такой: «Делай, как я!». В тот день совершил десантирование на воду и командир бригады гвардии полковник Дмитрий Соболь. Личным примером комбриг одним из первых мобилизовал подчиненных на достойное выполнение непростой задачи.

Воздушно-десантная подготовка занимает в 38 одшбр особое место. Так считает заместитель командира бригады – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Владимир Гнедчик.

— Предварительный контроль во время всех этапов подготовки парашюта к прыжку очень строг, отлажен до мелочей многолетней практикой. Кроме того, перед каждым прыжком все военнослужащие, независимо от воинского звания и занимаемой должности, проходят предпрыжковую подготовку, — пояснил офицер. — Грамотные действия при освобождении от подвесной системы парашюта еще в воздухе — залог успешного приземления на воду. Кроме того, каждый военнослужащий обязательно должен уметь плавать.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора