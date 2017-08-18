«Полевая» сессия студентов БГУ

Студенты военного факультета в Белорусском государственном университете, обучающиеся по программам подготовки офицеров запаса, успешно прошли итоговую практику в 111‑й гвардейской артиллерийской бригаде. В течение месяца навыки боевой работы оттачивали почти 40 парней, осваивающих армейскую профессию на кафедре боевого применения артиллерии.

Как отметил старший преподаватель кафедры подполковник Александр Рудник, студенты — будущие офицеры запаса — обучаются на военном факультете в БГУ по двум артиллерийским специальностям: командир огневого взвода и командир взвода артиллерийской разведки. Стажировка в войсках является важнейшим элементом их подготовки.

— За два года обучения парни получают солидный багаж знаний. Однако теорию необходимо подкрепить практикой, — подчеркнул в беседе Александр Фёдорович. — Все-таки никакие занятия не заменят реальную боевую работу. Здесь же в распоряжении будущих офицеров запаса и большое количество техники, и помощь опытных офицеров, и хорошо обученный личный состав.

Сказать, что боевая учеба студентов‑артиллеристов во время итоговой практики насыщенная, — значит не сказать ничего. Каждый день здесь наполнен занятиями по технической и специальной подготовке, выполнением огневых задач как в составе расчетов, так и в качестве командиров. Причем практика проходит на базе одного из подразделений 111 абр — пушечного самоходного артиллерийского дивизиона. Учебно-боевые задачи будущие офицеры запаса выполняют бок о бок с военнослужащими срочной и контрактной службы. И это идет на пользу всем.

— Студенты имеют отличную теоретическую подготовку, — отметил командир пушечного самоходного артиллерийского дивизиона 111 абр гвардии майор Сергей Болотько. — Так что им есть о чем поговорить с моими подчиненными, порой удается и научить их некоторым элементам боевой работы. С другой стороны, опыта в выполнении нормативов у срочников больше — и они охотно делятся с будущими офицерами запаса профессиональными секретами.

А помощь номеров расчетов самоходок студентам необходима. Учатся они на командиров взводов — и боевую работу им необходимо знать, что называется, изнутри.

Прежде чем управлять подразделениями, обучаемые отрабатывают задачи в составе расчетов. Причем расчеты эти зачастую смешанные — боевую работу плечом к плечу ведут студенты и срочники.

— Здорово, что у нас есть возможность пообщаться с более опытными военнослужащими, — признался Павел Смеховский, студент 4‑го курса физического факультета БГУ. — Ведь даже у номера расчета, как оказалось, есть чему поучиться. Подавляющее большинство военнослужащих дивизиона перекрывают установленные нормативы — и нам, хочешь не хочешь, приходится тянуться за ними. Вообще подобные сборы не просто полезны — необходимы. Мы получаем опыт выполнения задач на реальной технике, учимся руководить личным составом, своими глазами видим, как работает этот сложный механизм — артиллерийский дивизион… Одно дело работать на приборе управления огнем в классе, и совсем другое — в условиях, приближенных к боевым.

Согласен с товарищем и студент механико-математического факультета Павел Филиппович.

— Два года обучения на кафедре боевого применения артиллерии военного факультета в БГУ заложили хорошую теоретическую базу. И порой мне казалось, что уже знаю о своей армейской специальности все — ну или почти все… Но с первых дней практики в 111 абр стало понятно: я ошибался, — поделился Павел. — На самом деле боевая работа артиллерийских подразделений таит в себе немало нюансов, и все их в книгах не пропишешь. Узнать их можно, только неоднократно выполнив тот или иной норматив. Конечно, боевая учеба — это тяжелый труд, но никто из ребят не жалуется. Я, как и мои товарищи, хочу не просто отучиться на военном факультете для галочки, а в совершенстве овладеть специальностью. Кто знает, возможно, в будущем мне доведется связать свою жизнь с армией… Интересно было также ознакомиться с бытом военнослужащих, организацией занятий по боевой подготовке, техникой и вооружением артиллерийских подразделений.

…По завершении итоговой практики студенты, прошедшие обучение по программам подготовки офицеров запаса на кафедре боевого применения артиллерии военного факультета в БГУ, успешно сдали экзамены. Через год — по выпуску из университета — они получат звания офицеров запаса. А кто-то из них, вполне возможно, пополнит ряды Вооруженных Сил. Такие случаи не единичны — и отзывы из войск о подготовке офицерских кадров на военном факультете в БГУ поступают самые благоприятные. Но и те парни, кто не станет избавляться от приставки «запаса», в любой момент будут готовы при необходимости встать в армейский строй и успешно выполнять поставленные задачи.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр»,фото автора