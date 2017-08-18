Танкисты отправились «в поля»

Военнослужащие 355‑го отдельного гвардейского танкового батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады отправились на полигоны Обуз-Лесновский и Гожа.

Вся следующая неделя у танкистов будет посвящена стрельбе штатным выстрелом. Занятия «в полях» позволят проверить способность гвардейцев действовать по предназначению в любой, даже самой сложной обстановке.

Полигонную учебу с танкистами организуют в несколько этапов. На первом из них экипажи будут тренироваться в действиях при танковом вооружении, разведке целей и решении огневых задач, выполняя 2‑е упражнение учебных стрельб из вооружения Т‑72Б.

Затем с ними проведут занятие на допуск к стрельбе из танка. А завершится все непосредственно стрельбой штатным выстрелом.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр»