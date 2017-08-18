На нем в полном объеме был отработан весь цикл управленческих задач

На днях под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего войсками ЗОК полковника Руслана Косыгина состоялось тактико-специальное учение сил и средств разведки Западного оперативного командования. Это мероприятие было организовано в соответствии с планом подготовки войск ЗОК на 2016/2017 учебный год.

Как отметил полковник Руслан Косыгин, ТСУ отличалось от аналогичных учений минувших лет своей масштабностью. Для отработки учебно-боевых задач были развернуты все элементы системы управления силами и средствами разведки. В районы учения, проходившего на трех полигонах, выводились разведывательные воинские части и подразделения Западного оперативного командования. К мероприятию привлекались силы и средства радиоэлектронной борьбы, артиллерийской и других видов разведки.

В ходе ТСУ органы управления отработали весь цикл управленческих задач — от принятия решения на ведение разведки в соответствии со сложившейся обстановкой до передачи разведданных о вскрытых объектах на командный пункт артиллерийской батареи с последующим реальным нанесением огневого поражения и корректировкой огня в режиме времени, близком к реальному. Вопросы боевого применения артиллерийских подразделений по результатам ведения разведки были отработаны на Гожском и 230‑м общевойсковом полигонах.

Как подытожил руководитель ТСУ, цели учения были достигнуты, его участники выполнили все поставленные задачи в полном объеме. В ближайшее время предстоит сделать детальный анализ результатов учения с последующим уточнением задач на дальнейшую подготовку разведывательных воинских частей и подразделений Западного оперативного командования.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»