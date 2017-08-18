Валерий Декин: «…С собой всегда была граната. Для себя!»

Рабочий кабинет преподавателя-методиста факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Военной академии полковника запаса Валерия Декина трудно назвать обычным. Пестрота его стен даже невпечатлительного человека поражает: тысячи разноцветных шевронов!..

Об увлечении Валерия Евгеньевича знают многие коллеги. Интерес к сигнуманистике (коллекционирование вымпелов, шевронов и знаков) возник у него10 лет назад. Дело в том, что факультет повышения квалификации и переподготовки кадров нашей академии имеет довольно необычную специфику. Ежегодно здесь проходят обучение военнослужащие разных родов войск, представители других ведомств и других государств.

— Хотелось каким-то образом оставить память о слушателях, которые у нас обучались. На глаза попалось несколько вымпелов, которые были вручены факультету в качестве сувениров. Так и зародилась идея. Правда, не думал, что вдохновения хватит на столько лет, — пояснил Валерий Евгеньевич.

На сегодняшний день коллекция Валерия Декина составляет без малого около 200 вымпелов, более 1.500 значков и порядка 1.500 нарукавных знаков. Часть из них украшает стены кабинета преподавателя-методиста. Чтобы вы понимали, часть — это огромные стенды от потолка до пола, увешанные знаками отличия. О скрупулезности этого человека говорит и то, что все знаки тематически систематизированы по родам войск, различным ведомственным направлениям, по редкости. Частенько в его кабинете можно встретить слушателей, курсантов, преподавателей, которые с интересом узнают историю происхождения того или иного знака или вымпела. А вот о себе Валерий Евгеньевич рассказывает не так красноречиво. А судьба офицера, кавалера ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и медали «За боевые заслуги», как оказалось, подобна его коллекции — столь же богатая, полная ярких жизненных событий.

Суровый Сахалин? Отнюдь!

Родился Валерий Декин в Комсомольске-на-Амуре в семье офицера-артиллериста. Вскоре после рождения мальчишки семья отправилась к новому месту службы ее главы — на остров Сахалин. Прожили они там восемь лет. Воспоминания о жизни на Дальнем Востоке остались в памяти тогда совсем еще юного мальца:

— Дивизион отца стоял прямо на берегу Охотского моря, а неподалеку находился порт, куда рыбацкие шхуны подвозили свежевыловленных крабов, корюшку. Помнится, солдаты забирали очередную рыбную поставку для дивизиона. Я подбежал и с важностью пятилетнего мальчишки потребовал одну рыбку для мамы. Они и дали мне… огромную горбушу. Рыбеха эта, если поставить вертикально, была выше меня, да и весом не уступала. Еле притащил.

С восхищением Валерий Евгеньевич вспоминает и тамошнюю погоду:

— На моей памяти было несколько тайфунов. А снега зимой по ночам высыпало столько, что утром дверь наружу было не открыть. Приходилось отцу звонить в дивизион и вызывать солдат с огромными лопатами.

В 1968 году отца перевели к новому месту службы — в Белорусский военный округ. В 1974 году Валерий поступил в Минское суворовское военное училище. Опыт, полученный за годы, проведенные в этом заведении, по словам Валерия Евгеньевича, в последующем очень помог ему окончить Коломенское высшее артиллерийское командное училище с золотой медалью. А все потому что именно в «кадетке» научили учиться.

— После окончания училища я убыл в Группу советских войск в Германии, — вспоминает Валерий Декин. — Многие там хотели бы служить — другая страна, материально выгодно.

Но это одна сторона медали. Оборотная же была не столь выигрышной. Служить было тяжело — все подразделения в ГСВГ были развернутые. Выходные дни у молодого офицера — два в месяц. Полугодовое пребывание на полигоне — это еще не самое неприятное из воспоминаний.

— Морально было тяжело: абсолютно другой менталитет местных жителей, все казалось чужим — природа, дома, воздух…

В пяти тысячах километров от чужой Германии

По прошествии некоторого времени лейтенанты стали приносить командованию воинской части однотипные рапорты. В них молодые да перспективные парни просили отправить их почти за 5.000 км от Германии — в… Афганистан: на дворе был конец 1980 года.

В числе желающих убыть в Афганистан был и Валерий Евгеньевич.

Рапорты поначалу беспощадно рвали в клочья в начальствующих кабинетах. А спустя полгода о желании уже не спрашивали — просто в приказном порядке отправляли туда. Из восьми молодых лейтенантов, приехавших в Германию вместе с Декиным, шестеро вскоре убыли в Афганистан. Был в их числе и Валерий Декин.

191-й отдельный мотострелковый полк (в его составе был и артиллерийский дивизион, в который прибыл Валерий Евгеньевич) находился в провинции Газни, в 180 км к юго-западу от Кабула.

В перерывах между войсковыми операциями жизнь в полку протекала вполне обыденно. Офицеры жили в модулях. Для солдат были оборудованы палатки. В радиусе двух километров по всему периметру стояло боевое охранение.

Об «афганском букете» и экзотической особи

Помимо недруга в человеческом обличье, по словам Валерия Евгеньевича, порой приходилось вступать в схватку и с невидимым противником…

— Мы качали воду из скважины. Хотя и применялась фильтрующая система, эту воду все равно надо было кипятить. Не спасали даже таблетки пантоцида. В тот год (1983-й) свирепствовала желтуха. Около 900 человек из 2.000 ею переболели. В том числе и я. А еще бушевали малярия и тиф. Были у нас «везунчики», которые умудрялись заболеть всеми тремя недугами. В шутку мы называли это «подцепить афганский букет».

Еду, которую привозили туда из Союза, Валерий Декин вспоминает частенько. Рацион, понятное дело, был крайне скуден, что уж говорить про качество. Консервированный борщ привозили в трехлитровых банках, картошку — в сушеном виде, консервы, в частности рыбные, были отвратительного вкуса.

— Особенно минтай. В томатной заливке — еще ничего. А вот в масле… Одну такую банку съешь в охотку, вторая уже не лезет. Потом масло это использовали для чистки автомата. Даже наша батальонная собака Булька крутила носом от рыбных консервов.

С грустью в голосе вспоминает Валерий Декин Бульку, которая однажды увидела вдалеке своих четвероногих собратьев, побежала к ним да подорвалась на мине…

Помимо собак, обитала в батальоне и экзотическая особь. После очередной успешной операции бойцы прихватили с собой обезьянку, которую в спешке на одном из объектов оставили моджахеды. Принесли в батальон. Поначалу никто и подумать не мог, что в этом диковинном зверьке кроется знатный выпивоха, курильщик и дебошир.

Однажды, будучи подшофе, она каким-то образом прокралась в штаб батальона. И устроила там настоящий погром: стала раскидывать и рвать документы. А когда запахло жареным, находчивая обезьянка забралась на самую верхнюю полку. Хулиганку все же поймали и наказали. Но отказаться от пагубных привычек она не смогла.

На боевую операцию с белоснежными подворотничками

Мое внимание привлекло одно фото. На нем Валерий Декин с сослуживцами позирует на фоне одного из участков расположения полка. Вроде бы все в порядке, но белоснежные подворотнички оставляли вопросы. Как такое могло быть в афганскую жару, в войну?..

— А это мы со строевого смотра пришли, — вспоминает Валерий Евгеньевич. — Перед плановой операцией обязательно проводился строевой смотр. Приезжали представители штаба армии и проводили его. Строевой смотр у нас мог длиться двое суток. Почему? Помнится, в ходе одного из смотров проверяющие вдруг услышали, что «молодняк» гранаты боевые не метал. И понеслось… Смотр прервать — пока каждый из новичков не метнет «железную убийцу». Я тогда руководил выполнением данного упражнения. Кто же знал, что один из моих бойцов — левша — перепутает чеку с гранатой. Чеку бросил поодаль, а граната… осталась в руках. Выхватил я ее у бедолаги, перекинул через бруствер. Бушлат посекло немного осколками. Разбор полетов — и опять смотры, проверка физо, огневой, политподготовка. Словом, как в том выражении: «­Война закончилась — началась служба».

Но едва в штаб армии поступала информация о том, что «зеленых» (правительственные афганские войска) где-то «зажали» «духи», нас без всяких смотров бросали на помощь.

Самое страшное — угодить в плен

Валерий Евгеньевич участвовал во многих операциях. Как правило, выходил с пехотой в качестве артиллерийского корректировщика.

Валерий Декин не очень-то любит рассказывать про сами операции, но про случай, который врезался в его память как один из самых опасных моментов за время пребывания в Афганистане, рассказал.

— Дело происходило в 40 километрах от Газни. Обнаружили небольшую группу «духов», решили зайти с фланга, я со своими бойцами немного отстал, а пехота пошла вперед — и не заметила, что в метрах 60 от нас, прямо за спиной, находилась еще одна группа моджахедов. Сами того не желая, мы угодили в своеобразный мешок, где враги находились и с левой, и с правой стороны. Спасло нас только то, что малая группа «духов» стояла к нам спиной и просто не заметила нас. Мы быстро легли на землю и принялись их поливать из автоматов. Во время перестрелки я попытался выйти со своими на связь, чтобы поддержали артиллерийским огнем, но связь была плохая. Да еще «духи» были слишком близко от нас — посекло бы всех осколками. Потеряли мы в тот день двоих бойцов. Одному пуля попала в голову, а второму перебило обе ноги — он скончался через минут пятнадцать от болевого шока. Осознание всего происходящего пришло позже. И стало реально страшно.

— Страшно за свою жизнь? — спрашиваю собеседника.

— Самым кошмарным было попасть к душманам в плен. На этот случай у каждого из нас с собой всегда была запасная граната. Для себя! В подобной ситуации смерть — спасение. Если бы мы тогда не заметили «духов» первыми, могло случиться ужасное.

Однажды группу военнослужащих полка отправили в район Рухи. Во время операции был высажен тактический воздушный десант на вершину одной из гор. Но уже вскоре из штаба поступила команда срочно возвратить тех бойцов. В тот роковой день все шло наперекосяк. Дело было под вечер, одна «вертушка» вышла из строя, второй «духи» не давали совершить посадку, артиллерия не доставала. В общем, восемь офицеров и шесть солдат вели бой целую ночь.

— И только наутро наши смогли пробиться на помощь. Но помогать к тому времени было уже некому. Никогда не забуду бешеные глаза командира батареи Юры Солтыкова, вернувшегося оттуда. То, что он там увидел, сложно описать словами. Изуверы всю ночь издевались над нашими сослуживцами: добивали камнями, жгли в костре, вспарывали животы и отрубали конечности. Вот так из-за несогласованности действий руководства, почти вся группа бесславно погибла. Потом, конечно, командира полка сняли с должности, устроили разнос, но ребят было уже не вернуть.

По прибытии в марте 1984 года заменщика Валерий Декин убыл для дальнейшего прохождения службы в Осиповичи — командиром батареи в 51‑ю гвардейскую артиллерийскую дивизию. Потом была должность начальника штаба дивизиона.

— Все подразделения, в которых там служил, были развернутые. Соответственно, работы было очень много. Через несколько лет я убыл в Центральную группу войск — в Чехословакию. И то время, признаться, вспоминаю с ностальгией. Там все было организовано на высоком уровне, и в этом, бесспорно, была заслуга командира танкового полка. В боксы входили в сменной обуви, вечерние пятничные совещания проводились не позже 17.00, в воскресенье офицер мог появиться в полку только по двум причинам: наряд или занятия по физической подготовке с личным составом.

Через полтора года Валерию Евгеньевичу предложили продолжить обучение в Военной артиллерийской академии имени М. И. Калинина. Учеба продолжалась три года. Потом были полтора года службы на Дальнем Востоке. В 1992 году Валерий Декин вернулся в Беларусь.

Много лет Валерий Евгеньевич отдал работе в ведущем военном вузе страны. Прошел должности от преподавателя тактики артиллерии до заместителя начальника факультета по учебной работе.

К этому человеку всегда интересно зайти в гости, от него веет радушием и открытостью. С виду никогда и не подумаешь, что Валерий Евгеньевич прошел через жерло афганской войны, увидел ее истинный одиозный облик…

Майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото автора и из личного архива

Валерия Декина