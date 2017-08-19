Не всё то плохо, что Made in China

Обзор интерьера, экстерьера и технических характеристик нового кроссовера Changan CS35

Китайские гаджеты уже давно заполонили весь мир: даже мобильные телефоны именитых брендов сегодня производятся в Поднебесной. И давно прошли те времена, когда в изделиях из Китая все держалось на скотче и суперклее — к примеру, китайский космический аппарат уже побил рекорд длительности работы на поверхности Луны. Не это ли высшая оценка качества? Так почему же мы по-прежнему с опаской относимся к китайским автомобилям?

В Беларусь пришел новый игрок из Китая с российской пропиской — Changan CS35. Именно ему придется долго и упорно доказывать, что он вправе претендовать на достойное место на рынке новых авто в нашей стране. Об этом автомобиле — в нашей публикации.

Наша справка

Марка Changan пока что мало известна в Беларуси, но компания «РедМоторс» готова доказать белорусским покупателям, что этот производитель не зря входит в ТОП‑4 самых крупных автомобильных групп Китая. Changan — это более чем 150‑летняя история, и уже более 30 лет компания занимается производством и продажей пассажирских автомобилей. Сегодня Changan имеет множество производственных предприятий как в Китае, так и за его пределами. Их дизайн разрабатывается в Италии, шасси — в США. Интерьер создается японским подразделением, двигатели — в Англии. Два года назад компания пришла на российский рынок, и вот сегодня автоцентр «РедМоторс» рад предложить автомобили марки Changan белорусским автолюбителям.

Более 10 лет ООО «РедМоторс» представляет в Республике Беларусь автомобили Mitsubishi, а с 2016 года является официальным дилером марки Suzuki, накопившим огромный опыт в продажах и техническом обслуживании автомобилей.

V — значит Victory

Новые автомобили традиционно встречают по «одежке», и все уже давно привыкли, что у «китайцев» встречаются черты разных иномарок. Замечу: внешность у Changan — располагающая, привлекательная и вовсе не выглядит китайской: ну настоящий «европеец», честное слово!

Современные угловатые блок-фары головной оптики, модная широкая решетка радиатора и гармонично вписывающиеся в бампер дневные ходовые — буквально все говорит о том, что разрабатывали эту модель старательно и с душой. Для пущего эффекта стремительности дизайнеры добавили к внешнему виду задний спойлер на пятой двери. Да еще и эмблема в виде латинской буквы V — Victory, виктория, победа китайских дизайнеров в создании гармоничного авто.

К слову, назвать дизайн этого автомобиля китайским можно лишь с натяжкой — над его внешним видом трудилось целое дизайнерское бюро в Италии. Может, оттого и получился столь симпатичным этот автомобиль. Не суть важно! Главное, что Changan радует глаз своих покупателей и вовсе не выглядит этаким симбиозом известных моделей автомобилей с незнакомой эмблемой. И это очень впечатляет!

Когда всё на своем месте

В интерьере Changan CS35 китайское происхождение угадывается с трудом — внутри очень комфортно и приятно. Кожаные кресла с очень выраженной красной «строчкой», приятный на ощупь пластик передней панели (да, он как и во всех бюджетниках твердый, но до момента прикосновения к нему этого не понять) и симпатичный руль с приливами в местах хвата руками. С первого взгляда определить страну производства автомобиля довольно трудно. Присутствуют, конечно, и свойственные китайцам заимствования. Например, джойстик регулировки положения зеркал. Он в точности повторяет аналогичный элемент в Toyota. На этом сходство, на мой взгляд, завершается. Действительно, в Китае научились делать стильные и непохожие на другие автомобили.

Эргономика рабочего места водителя также вопросов и нареканий не вызывает — все на своем интуитивно понятном месте. Да, здесь вы не найдете кнопки клаксона на рычаге включения поворотников, как, например, в Renault. Нет в Changan и кнопок стеклоподъемников на центральной консоли — они на своем месте. Вроде мелочи. Но именно они создают общее представление о модели. Эргономика — это вторая победа Changan.

Мал да удал

Еще один козырь Changan CS35 — его размер. Действительно, компактный кроссовер обладает уникальной для своего класса размерностью. Спереди довольно комфортно разместятся двое взрослых (даже крупных, замечу), которые не будут соприкасаться локтями, сзади могут сидеть трое человек среднего роста. Правда, подголовники предусмотрены только для двоих, но это свойственно почти всем авто такого класса.

Да, 348 литров объема багажного отсека — не бог весть какой масштаб. Но загрузить картину, корзину, картонку (к слову, найдется место и для собачонки) вполне возможно. Мало? Складывайте задний рад сидений и получайте почти 1.060 литров свободного пространства. Кстати, сиденья складываются в пропорции 2:3, то есть если необходимо перевезти что-то негабаритное, то можно сложить только одну часть. Такой возможностью трансформации, опять же, обладают не все бюджетные авто. А у Changan это есть. 3:0!

А что под капотом?

А под капотом компактного кроссовера разместился 1,6‑литровый моторчик мощностью 113 л. с. Динамики, агрессии и мгновенного «взлета» от него, конечно же, не стоит ожидать: разгон до 100 км/ч, по заявлению производителя, происходит всего за 14 секунд, с АКП — на секунду дольше. Но свои задачи в городе он выполняет качественно.

Зато тандем мотор — автомат работает хорошо: никаких дерганий и рывков во время клиентского тест-драйва замечено не было. Хотя, признаюсь, четыре ступени коробки передач — маловато… Зато проблем с надежностью проверенного временем «гидротрансформатора» быть не должно — серьезных «болячек» трансмиссий Aisin замечено не было.

А вот с бездорожьем CS35 вряд ли подружится, несмотря на внушительный дорожный просвет — 180 мм. Городской кроссовер и проезд бордюров, дорожных неровностей и легкого внедорожья — максимум, на что он способен. Оттого, видимо, и не предлагается полноприводная версия паркетника. Но заявлять о неспособности Changan CS35 ездить по бездорожью я не стану — во время следующего тест-драйва (который, к слову, выйдет уже через две недели) мы это непременно проверим. Как говорится, назвался кроссовером — полезай в грязь!

Цена вопроса

На белорусском рынке Changan CS35 представлен в двух комплектациях — Comfort и Luxe. Кроме того, покупатель может сделать выбор между версиями: с механической или автоматической коробкой передач.

Уже базовая версия Comfort предлагает практически полный набор необходимого для современного автомобиля оборудования. Базовая комплектация включает в себя две подушки безопасности, дисковые тормоза на всех колесах, систему стабилизации, ABS, систему распределения тормозных усилий, крепления ISOFIX. Это то, что отвечает за безопасность водителя и пассажиров. Светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары, литые диски R16 также являются стандартом для базовой версии.

Комфорт водителю и пассажирам обеспечивают кондиционер, электроприводы стекол дверей и электрозеркала с подогревом, стереосистема с USB, подогрев передних сидений, система мониторинга усталости водителя. Версия Comfort с АКП оснащается еще и круиз-контролем (которого, к слову, пока нет даже в самой богатой комплектации автомобилей корейских производителей).

Комплектация Luxe дополнительно включает боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кожаную обшивку сидений, литые диски R17, шторку багажного отсека, розетку 12V в багажнике, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой.

Цены на Changan 1,6 5MT Comfort начинаются от 26.279 BYN. Гарантия на автомобили Changan CS35 составляет пять лет, либо 150.000 км пробега.

Адрес дилерского центра «РедМоторс»:

Минск, 28‑й км МКАД, (Щомыслицкий с/с, 32/1, район д. Дворицкая Слобода, Минский район, Минская область).

Телефоны дилерского центра: (8 017) 240‑40‑40, 320‑77‑77.

Время работы: с 8:00 до 20:00 (понедельник — суббота) и с 9:00 до 18:00 (воскресенье).

Капитан

Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

и ООО «РедМоторс»