«По-настоящему счастлив тот, кто влюблён в небо!..»

В сентябре исполнится год с того момента, когда военный летчик 1‑го класса полковник Николай Широкий вступил в должность начальника штаба — первого заместителя командира в/ч 54804. До этого Николай Евгеньевич командовал авиационной эскадрильей, являлся заместителем командира авиабазы по идеологической работе, а предыдущая его должность — заместитель командира авиабазы по безопасности полетов — начальник службы безопасности полетов.

В день, когда состоялся наш разговор, полковник Николай Широкий исполнял обязанности командира воинской части. На аэродроме шла обыденная работа: летный и технический состав готовился к проведению полетов.

— Николай Евгеньевич, сложно ли было вам переключиться на штабную работу?

— Работа эта мне хорошо знакома, ведь в течение трех с половиной лет я служил в качестве начальника штаба эскадрильи. Сейчас изменился масштаб работы, круг обязанностей стал значительно шире, да и ответственность гораздо выше. Тем не менее на новой должности я освоился, каких-либо сложных моментов нет.

Кстати, адаптироваться в новой должности мне помог нынешний командир авиабазы военный летчик-снайпер полковник Юрий Пыжик, который до этого руководил штабом воинской части. С командиром у нас существует полное взаимопонимание. Юрий Николаевич как никто из офицеров воинской части знает мою нынешнюю работу, понимает сложности, которые могут возникнуть, и старается при необходимости мне помочь. Переходя на должность командира авиабазы, он оставил мне хороший задел. И за все это я ему очень признателен.

— А в чем заключаются основные особенности штабной службы в авиационной воинской части?

— Первоочередная задача штаба авиабазы — «ковать победу в воздухе». Это невозможно без организации наземного, непрерывного управления, подготовки командного пункта, группы руководства полетами, видов обеспечения полетами, выработки грамотных и своевременных решений.

Офицерам штаба и мне как его начальнику приходится регулярно обрабатывать большой поток информации. Готовить необходимую документацию, работать с людьми… Одним словом, задач решается множество — и выполнять каждую из них необходимо на высоком качественном уровне.

Для меня быть начальником штаба — первым заместителем командира авиационной базы означает 24 часа в сутки находиться в полной готовности принять грамотное ответственное решение, выполнить поставленную учебно-боевую задачу. Да, на службе порой приходится находиться целые сутки. Как иногда рассуждаю про себя с улыбкой: ты и дома — словно в строю.

— Какие задачи вы обозначили бы на ближайшую перспективу как приоритетные?

— В настоящий момент усилия нашего штабного коллектива направлены на подготовку к оперативно-тактическому учению, которое состоится в конце августа. В сентябре нас ожидает еще более серьезное испытание — совместное стратегическое учение «Запад‑2017», в котором примут участие военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Работаем очень напряженно. Готовим людей, готовим боевую и специальную технику.

Личному составу нашей авиационной базы в период проведения этих мероприятий предстоит выполнять широкий круг задач. И качество их выполнения будет напрямую зависеть от того, насколько грамотно и слаженно сработает коллектив штаба воинской части.

— Насколько вы уверены в том, что люди не подведут?

— В ходе командно-штабного учения Вооруженных Сил, которое проводилось осенью минувшего года, я был приятно удивлен тем, насколько тесно сплотился наш воинский коллектив вокруг командования авиационной базы. Такая сплоченность, самоотдача, высокая организованность позволили выполнить все учебно-боевые задачи на высоком качественном уровне. Уверен, что и в этот раз люди не пожалеют сил, продемонстрируют все свои умения и навыки, чтобы обеспечить решение поставленных задач. Думаю, все у нас обязательно получится.

— Какие задачи добавятся для штаба воинской части с поступлением на вооружение новой авиационной техники — долгожданных истребителей Су‑30СМ?

— Прежде всего предстоит масштабная работа по переучиванию летного состава. А это длительный и сложный процесс. Мне, кстати, и самому придется осваивать новую машину. Основную часть всей службы довелось летать на истребителе МиГ‑29, для меня он был, есть и будет самым любимым самолетом из всех освоенных. Но время не стоит на месте, техника совершенствуется. Значит, придется летать и на машинах КБ П. О. Сухого, которые обладают более высокими боевыми возможностями.

Предстоит также организовать несение боевого дежурства на новой технике. Вообще круг выполняемых на истребителях марки Су задач расширится, да и сами они будут куда более сложными. Моя главная цель — подготовить летный состав, командный пункт, группу руководства полетами, организовать боевое слаживание таким образом, чтобы на новой технике все успешно выполняли задачи по предназначению.

— Какими профессиональными и личностными качествами, на ваш взгляд, должен обладать современный летчик-истребитель?

— Прежде всего — способностью быстро оценивать сложившуюся обстановку и принимать единственно правильное решение. Очень нужны смелость и решительность, уверенность в собственных силах и возможностях техники. Все задачи в воздухе летчик должен выполнять на стабильно качественном уровне. И быть готовым найти выход из любой сложившейся в воздухе ситуации. Если произошел особый случай в полете — нужно приложить все усилия для того, чтобы привести машину на аэродром.

Одновременно с этим любого летчика должны украшать скромность, чувство благодарности инженерно-техническому составу и всем службам обеспечения за тот огромный труд, который они вложили в подготовку полета.

— Какие чувства вы испытываете после завершения полета?

— Каждый полет по-своему уникален. Для меня он — событие, которое всегда приносит новые впечатления. Дарит ощущение радости, удовлетворения после успешно выполненного задания. Вот когда для летчика наступает настоящая эйфория!.. По-настоящему счастлив тот, кто влюблен в небо и имеет возможность уверенно поднимать в высоту самолет.

— Что бы вы пожелали своим коллегам в преддверии Дня Военно-воздушных сил?

— Чистого неба, мягких посадок, летного долголетия, здоровья и личного благополучия. И, конечно, семейного счастья, любви, тепла и уюта в доме!..

Беседовал Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова