Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днем Военно-воздушных сил

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны Военно-воздушных сил!

20 августа 2017 года в Республике Беларусь отмечается День Военно-воздушных сил.

Этот праздник объединил в себе героическую историю авиации, ее боевые традиции, уважение и любовь народа к защитникам воздушных рубежей ­Отечества. Военная авиация по праву является предметом гордости и любви белорусского народа.

Воины-авиаторы проявляли мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, при оказании интернациональной помощи, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Республика Беларусь по праву гордится своими сыновьями — дважды Героями Советского Союза Сергеем Грицевцом и Павлом Головачёвым, прославленным авиационным конструктором Павлом Сухим, летчиками-космонавтами Петром Климуком, Владимиром Ковалёнком, Олегом Новицким и многими другими. Всенародной памятью увековечен подвиг, совершенный первым Героем Республики Беларусь подполковником Владимиром Карватом.

Современное поколение воинов Военно-воздушных сил армии суверенной Беларуси достойно продолжает славные боевые традиции своих героических предшественников, вносит достойный вклад в дело укрепления обороноспособности нашего государства.

Приветствую и поздравляю воинов‑авиаторов и гражданский персонал с профессиональным праздником.

Слова особой благодарности и признательности выражаю ветеранам Военно-воздушных сил, продемонстрировавшим нам ярчайшие примеры самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.

Желаю вам счастья, благополучия, доброго здоровья, чистого неба, новых достижений в ратной службе и мирном труде на благо Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков