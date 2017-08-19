С юбилеем, Татьяна Илларионовна!

Сегодня отмечает юбилей начальник отдела аренды управления материальных ресурсов

Вооруженных Сил Татьяна Кляус

Возглавляет отдел Татьяна Илларионовна с 2005 года. Однако мало кто знает, что именно эта хрупкая женщина стояла у истоков организации образования арендных отношений в белорусской армии еще много лет назад.

Столь энергичных женщин в свои круглые… (опустим конкретику, ведь возраст — это всего лишь формальность) редко встретишь. Интеллигентная, общительная, волевая… Она часами может говорить о своем нелегком ремесле. Профессионал с большой буквы — так ее характеризует руководство управления. Татьяну Илларионовну ценят за опыт и знания, которые она старательно передает молодому поколению. А передавать есть что, ведь работе в управлении она уже отдала 23 года.

Знакомство Татьяны Илларионовны с армией началось в 1993 году. Однако проработала она недолго — времена были непростые, да и с начальством, как говорится, выстроились немного натянутые взаимоотношения.

Вскоре Татьяна услышала про курсы по реабилитации больных, которые организовал в одной из больниц столицы Международный Комитет Красного Креста. Записалась на них. А через несколько месяцев получила сертификат международного класса и по приглашению международной организации отправилась в США — работать в одном из нью-йоркских хосписов. Но уже через полтора года Татьяна с радостью возвратилась на Родину.

— О том, чтобы остаться там, речи даже не шло, — вспоминает Татьяна Илларионовна. — Каждое утро просыпалась с тоской о доме.

По возвращении женщина без раздумий отправилась по знакомому армейскому адресу. Сотруднице, которая за короткое время проявила себя хорошим специалистом, в Вооруженных Силах были рады.

На сегодняшний день в Министерстве обороны создана и успешно функционирует централизованная система управления, учета и контроля по ведению арендных отношений, которая позволяет получать дополнительные внебюджетные средства с минимальными затратами. Но сколько сил и средств пришлось вложить людям, которые участвовали в ее развитии!.. Татьяна Кляус обо всех трудностях знает не понаслышке.

— Арендные отношения — это не только зарабатывание внебюджетных денег, но еще и решение судьбы очень многих пустующих помещений. Специфика сложная, потому что связана с огромным спектром сопутствующих вопросов. Но мне эта работа всегда нравилась. Да и коллектив здесь прекрасный, — поделилась собеседница.

Татьяна Илларионовна привыкла доводить любое дело до конца. На работе она талантливый специалист, а в жизни — надежный друг, добрая бабушка, с которой можно посекретничать на любые темы, хороший пловец, блестящий игрок в преферанс…

Коллеги по работе знают Татьяну Илларионовну как ответственного, исполнительного, внимательного и глубокоуважаемого человека, грамотного начальника, воспитавшего отличных специалистов.

— Мы считаем вас незаменимым человеком и очень хотим, чтобы вы продолжили работу в нашем коллективе, — сказал исполняющий обязанности начальника управления материальных ресурсов Вооруженных Сил Сергей Романович. — Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, неизменной удачи на жизненном пути, претворения в жизнь всех замыслов и осуществления планов. С юбилеем, Татьяна Илларионовна!

Ивана Громова