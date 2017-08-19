Сыграв дома вничью с украинской «Александрией», борисовский БАТЭ осложнил задачу выхода в групповой этап футбольной Лиги Европы

На первый матч раунда плей-офф второго по значимости европейского турнира «желто-синие» выходили в статусе явного фаворита. И доказывать этот статус хозяева «Борисов‑Арены» принялись буквально со стартового свистка.

Действующий чемпион Беларуси обрушил на ворота гостей шквал острых атак. В первые 15 минут встречи у борисовчан получалось буквально все: уверенный контроль над мячом, головокружительные комбинации, острые передачи и даже контратаки.

Именно быстрый контрвыпад принес им успех. На восьмой минуте встречи Игорь Стасевич и Михаил Гордейчук разыграли красивейшую комбинацию, выкатив мяч под удар партнеру. Завершить эпизод для Мирко Иванича было лишь делом техники. Сербский полузащитник БАТЭ в очередной раз доказал, что с техникой у него полный порядок, филигранным «бильярдным» ударом отправив мяч точно в угол ворот Юрия Панькива. 1:0!

Останавливаться на достигнутом борисовчане не собирались и продолжили куражиться на половине поля соперника. Восторгу переполненных трибун «Борисов‑Арены» (матч посетило более 11 тысяч зрителей) не было предела. Игра БАТЭ радовала глаз — и очередной гол в ворота гостей был, казалось, делом времени. Но так лишь казалось…

Уже на 19‑й минуте встречи мяч из сетки пришлось доставать уже Денису Щербицкому. Череда ошибок защитников БАТЭ — и Евгений Банада с близкого расстояния расстрелял ворота хозяев. На табло загорелись цифры 1:1, и преимущество в двухматчевом противостоянии за счет гостевого гола перешло к «Александрии». А борисовчане, в свою очередь, вынуждены были забивать еще…

Слово главным тренерам

Александр Ермакович, БАТЭ:

— К сожалению, после забитого мяча мы упустили нити игры и отдали инициативу сопернику. Это самое большое разочарование. Команда, обладающая таким опытом выступлений в еврокубках, не имеет права так действовать после своего гола.

«Александрия» ничем не удивила, мы готовились именно к такой игре соперника. Больше разочаровала наша игра. Но впереди еще ответный матч, так что пока все в наших руках, ногах и головах. Сделаем разбор игры и будем готовиться. Отступать некуда.

Владимир Шаран, «Александрия»:

— Откровенно говоря, ожидал от БАТЭ большего. Мы смотрели домашний поединок борисовчан со «Славией». Это, наверное, был один из лучших матчей за последнее время у БАТЭ. По крайней мере, из тех, что мы наблюдали и анализировали.

Да, в первые 10–15 минут соперник меня немного удивил. Потому что старался в большей степени играть на контратаках. А этого нельзя допускать, скоростные футболисты, такие как Гордейчук и Иванич, очень хорошо распоряжаются мячом, находят остроту. Так и был забит первый мяч.

В начале встречи преимущество, конечно, было на стороне БАТЭ. Но мои ребята, забив ответный мяч, успокоились и начали играть в тот футбол, который мы хотели видеть. В принципе первым таймом могу быть доволен. А после перерыва подустали, так что в большей степени старались сохранить приемлемый результат.

БАТЭ — хорошая команда, тут разговоров нет. И мы не настолько сильны, чтобы сказать, что недовольны этим результатом.

Если исходить из игры, которую показывал чемпион Беларуси в первой пятнадцатиминутке, задача эта не выглядела архисложной. Однако пропущенный мяч, похоже, надломил хозяев. Игра в атаке разладилась, игроки стали грешить неточными передачами, перекатыванием мяча вдалеке от ворот Панькива. Тем не менее неплохие моменты у футболистов БАТЭ появлялись. Но Мирко Иванич, Виталий Родионов и Михаил Гордейчук не смогли воспользоваться своими шансами — пускай и не стопроцентными.

…Самый опасный момент второго тайма случился за две минуты до конца основного времени встречи. Считаные сантиметры отделили Мирко Иванича от звания героя матча… Мощный удар серба пришелся в перекладину ворот гостей. Счет на табло не изменился, заставив болельщиков и специалистов вспомнить старт нынешней еврокампании борисовчан. Тогда с таким же счетом завершилась их домашняя встреча с армянским «Алашкертом». Но в ответном поединке футболисты БАТЭ смогли исправить ситуацию — а смогут ли «желто-синие» сейчас повторить тот успех и выйти в осеннюю стадию еврокубков мы узнаем уже в ближайший четверг.

Пока остается лишь пожелать нашим футболистам удачи в непростом выезде в Александрию.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото Олега Некало