Тропою мужества. Выжившая

Спускаясь в очередной раз по лестнице, мысленно проклинаю острую боль в колене. А заодно и лукавого, дернувшего меня ввязаться в авантюру. Платье, туфли на каблуках, прическа и макияж — это мой привычный ежедневный образ. Откуда же в двадцативосьмилетнем возрасте взялись весьма болезненные прострелы в коленном суставе? Собственно, начиналось все так…

Услышав о том, что в Беларуси впервые проводится пеший марафон по пересеченной местности «Тропа мужества», сразу же решила: иду! Во‑первых, поняла, что застряла в трясине рутинных будней, и вдруг захотелось приключений. А во‑вторых, это был шанс испытать себя: смогу или нет?

…На часах — четыре утра. Город спит. Просыпаются любители экстрима. Но вылезать из палатки в утреннюю сырость жутко не хотелось. «А может, ну его, этот марафон?» — мелькнула в голове малодушная мысль. Но, собрав волю в кулак, мужественно выползла из теплого спальника в предрассветную тьму.

Позавтракав одним лишь сладким чаем (кусок в горло не лез от мандража!), направилась к толпе таких же, как и я, сонных экстремалов — заочно знакомиться с маршрутом.

70 километров за сутки с рюкзаком за плечами? Не вопрос! Но это я так думала, пока карту не увидела!.. «Хоть бы тридцать пройти, да что там пройти — доползти бы…» — подумалось мне, пока главный судья рассказывал о правилах прохождения маршрута. Но отступать было поздно — я уже стояла на старте.

…Начался обратный отсчет. С пронзительным звуком свистка толпа в буквальном смысле рванула под гору. Перед моими глазами замелькали пятки впереди идущих. Хотела глянуть, сколько народу карабкается вверх по склону за мной, но не тут-то было — дыхания хватало только на то, чтобы идти.

Когда взобралась на вершину холма, накрыла волна облегчения: спуск! Но надежда на то, что самое сложное уже позади, умерла за поворотом. Снова подъем! И снова спуск. «Безумие! — кричало мое сознание после четвертого подъема, не кричало даже — орало во всю глотку. — Неужели вся дорога такая?!». С тоской подумала о том, что вместе с подругой могла бы сейчас находиться на загородном пикнике… Лежать в гамаке с чашечкой ароматного кофе в руках. Так нет же, экстрима захотелось! Ну не дура ли, а?

Паника тем временем начала отступать. Мы вышли в поле. Открылось второе дыхание, и появилось ощущение, будто выросли крылья. Ненадолго, правда, очень ненадолго. Я подумала, что пора бы уже расчехлить фотоаппарат, но впереди снова замаячил лес. Хотя лесом его можно было назвать с большой натяжкой. Почти отвесный склон, поросший деревьями и густым кустарником.

«М‑да уж», — подумала я, горестно вздохнула и ринулась за остальными в лесную гущу искать вешки, отмечающие путь. Желание расчехлять камеру пропало напрочь…

Этот этап «Тропы» напоминал какой-то дикий квест: несешься по петляющей между деревьями узкой тропинке — и только успеваешь глазами отыскивать вешки. Прошло пару минут, и вдруг… за резким поворотом увидела обрыв! Мы взобрались на самую вершину холма. Нет, я не боюсь высоты, но съезжать вниз на пятой точке совсем не хотелось.

После спуска было поле, за ним — перелесок и снова поле…

— 10 километров! — комментарий судей на первой контрольной точке заставил взглянуть на часы.

Стрелки показывали семь утра. Как семь? Всего семь?! Казалось, что уже как минимум полдень…

Асфальтовая дорога сменилась гравийкой, прошли и первый населенный пункт. Снова гравийка…

Перед стартом думала о том, что по пути полюбуюсь красотами холмистой Логойщины. Ну-ну! Мысли постепенно начали сосредоточиваться только на налитых свинцом ногах. Запихивая по пути в рот изюм и зефир, попыталась утешить себя тем, что когда глюкоза дойдет до мышечных клеток — полегчает. Дело за малым — втолковать это мышцам.

Вскоре мы дошли и до первой водной преграды — реки Гайны. Увидела ее — и мое сознание попросту отключилось. А вместе с ним и инстинкт самосохранения.

Закинула рюкзак в целлофановый мешок, туда же отправилась обувь и… Как была — в одежде — ринулась на штурм брода. Очнулась на середине Гайны от того, что перехватило дыхание — водичка оказалась ледяной. А брод — совсем не бродом: с моим-то ростом воды по горло. Мысленно матерясь, все же дошла до противоположного берега. Уже обулась, когда в голове вдруг промелькнуло: «А не суше ли было бы по навесной переправе?».

Да, суше. Но у разведчиков есть фраза: «Дождь разведчика не мочит, дождь разведчика бодрит». Думаю, тот же принцип действует и при преодолении водной преграды. Дальше на дистанцию летела пулей. Откуда только силы взялись? Ведь буквально несколько минут назад умирала. Не испугал даже участок пути, где грязи было по колено. И тут же на ум пришла еще одна армейская поговорка: «Танки грязи не боятся!».

Спринтерский энтузиазм стал медленно угасать километров через семь — в очередном лесу. Нет, вначале было очень даже неплохо. Лесная тень приятно холодила. И с учетом того что одежда еще не успела просохнуть после «заплыва» по Гайне, идти было более чем приятно. Но лишь до тех пор, пока не началась «убитая» лесовозами дорога. Вот тут-то в воздухе вновь повисло облако живописных выражений…

«Тебя никто не заставлял!» — съехидничало мое второе «я». А мне пришлось и дальше механически переставлять ноги, шаг за шагом проклиная грязь, лужи, усталость и ноющие мышцы…

По пути все чаще и чаще стали встречаться здоровые, спортивного вида парни, сидящие на обочине и бинтовавшие стертые в кровь ноги. А тех, кто сдался, судьи увозили на квадроциклах к финишной точке.

…После 25‑го километра совсем не смешно стало и мне. Спину ломило так, будто за плечами был тяжелый мешок, а не рюкзак. Мышцы ныли, и каждый шаг казался последним. А вдобавок члены нашей небольшой группы сообразили, что на дороге больше нет вешек! Неужели свернули не туда? Да нет, навигатор указывает, что направление верное. Но где же метки?

Мягкой кошачьей поступью начала подкрадываться паника: ведь если мы пропустим контрольную точку и не отметимся у судей — это будет finite la comedia. И пройденные километры пойдут псу под… ну вы поняли куда.

Шедшие навстречу местные грибники, услышав от нас вопрос, как пройти к Хатыни, смеясь, ответили: «Одних налево отправили! А вас направо пошлем!». Но увидев панический ужас в наших глазах, продолжили: «Налево вам надо. Тут только что ваши проходили».

Двинулись дальше. Проголодавшиеся марафонцы то и дело ныряли в кусты — черники поесть. Но мне было не до того. Я в этот момент обещала всем богам, что это мой последний, ей-богу, последний, туристический поход.

В очередной раз свернув куда-то «не туда», мы увидели наконец вешку. И вроде бы контрольную точку не пропустили. Да и до Хатыни — 30‑километровой отметки — оставалось не так уж много. Хотя кто сказал, что до 30‑километровой? На деле же этих километров оказалось почти 40!

Последние пять километров пути стали пыткой. Дала о себе знать старая травма колена. Вот тут-то пришлось на себе прочувствовать, что значит идти через не могу. Но гордость не позволила «поднять белый флаг». И лишь переступив финишную черту в Хатыни, я осознала: Я ЭТО СДЕЛАЛА!

Наша справка

Пеший комплексный марафон по пересеченной местности «Тропа мужества. Беларусь» посвящен героизму советских воинов, проявленному в годы Великой Отечественной войны. В патриотическом проекте приняло участие свыше 300 любителей здорового образа жизни из Беларуси, России, Литвы и других стран.

«Тропа мужества» проводится спортивным общественным объединением «Возрождение» не в первый раз, но впервые — в Беларуси. Эстафету проведения пешего марафона наша страна приняла от Калуги при поддержке государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и Министерства спорта и туризма Беларуси.

Участникам предстояло преодолеть одну из двух дистанций — 30 или 70 километров — со всевозможными природными и рукотворными препятствиями: водными преградами, навесными переправами, канатными дорогами, различной категории сложности склонами, подъемами и спусками. Еще одно условие — груз за плечами: 10 килограммов для мужчин и пять — для женщин и детей.

Завершился белорусский марафон в знаковом для белорусов месте — Хатыни. Даже после изнуряющей дистанции участники проекта нашли в себе силы, чтобы отдать дань памяти подвигу тех, кто сложил головы на полях сражений, почтить память жертв фашизма.

«Тропа мужества» — это проект, который позволяет проверить себя в настоящих трудностях, ощутить радость победы над собой.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора и Валерии Ярославской