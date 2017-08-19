Воздушных дел мастера

Третье воскресенье августа: эту праздничную дату в нашей стране любят и ценят многие. Почему? Как верно заметил в беседе заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации генерал-майор Александр Карев, во времена Советского Союза на территории Беларуси базировалось большое число авиационных воинских частей. А значит, и семьи, и друзья авиаторов в погонах с удовольствием отмечали День Военно-воздушных сил, да и сегодня эти люди не забывают добрые традиции прошлого. Верны заветам своих предшественников и авиаторы современного белорусского воинства.

О том, почему военные летчики гордятся успехами коллег из зенитных ракетных ­войск и как пополнить ряды покорителей «пятого океана», в преддверии профессионального праздника рассказал главный военный летчик белорусской армии генерал-майор Александр Карев.

— В начале разговора хочу поздравить всех воинов‑авиаторов, ветеранов ВВС, летный и инженерно-технический состав с нашим замечательным праздником, — уверенно, как штурвал боевого самолета, Александр Михайлович берет в свои руки инициативу в беседе. — Всем связанным с Днем Военно-воздушных сил и их семьям желаю крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах! И при этом хочу поблагодарить и летчиков, и наземный персонал за их тяжелый, героический труд.

— Александр Михайлович, наше военное информационное агентство искренне присоединяется к вашему поздравлению, а также поздравляет вас с профессиональным праздником. И просит рассказать читателям: какие же задачи выполняют сегодня военнослужащие авиационных частей?

— Одной из основных задач для военной авиации и ее личного состава является несение боевого дежурства в системе обеспечения противовоздушной обороны нашей страны, защиты ее воздушных рубежей. Но не менее важными и выполняющимися практически ежедневно являются задачи совершенствования летного мастерства военных летчиков. Постоянно осуществляются и транспортные задачи. Наши боевые воздушные суда задействованы в подготовке других родов войск.

…Подводя в ходе беседы небольшой итог основных мероприятий подготовки авиационных частей в этом году, Александр Михайлович Карев делает акцент на крупных мероприятиях. Так, были успешно проведены летно-тактические учения авиабаз. В ходе проверки боеготовности Вооруженных Сил, по мнению генерала, с честью и достоинством выдержал все испытания при проверке дежурных сил по противовоздушной обороне личный состав в/ч 54804.

— С высоким качеством проведен воздушный парад в столице в честь Дня Независимости Республики Беларусь, — подчеркнул также генерал-майор Александр Карев. — В достаточно трудных условиях летчикам удалось порадовать минчан и гостей столицы своим мастерством. При нижней границе облачности (250–300 метров), больших порывах ветра они выдержали положенный интервал и дистанцию. Сложность заключалась и в том, что воздушные суда проходили на пяти разных скоростях в одном строю. Воздушная колонна была большой и разнородной. А взлет совершался с четырех аэродромов. И все это нужно было свести в единый строй, чтобы зритель и не подумал о наших трудностях… По-моему, нам это удалось!

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Практически каждый день боевые воздушные суда поднимаются в небо. Выполняют задачи не только плановой подготовки, но и, как говорится, внезапно возникающие. Осуществляется много перевозок в различных погодных условиях.

— Мы гордимся и тем, что военнослужащие 115‑го зенитного ракетного полка завоевали в ходе нынешних Армейских международных игр серебро в международном конкурсе «Ключи от неба», — с удовольствием отмечает летчик. И, видя мое удивление, поясняет: — Ведь это наши экипажи выполняли полеты в качестве контрольных целей, давая возможность расчетам ЗРК С‑300ПС приобрести ценный опыт по обнаружению и захвату реальных воздушных целей…

Генерал заверяет: темпы подготовки белорусских военных летчиков сегодня растут. Для этого не только командованием вида Вооруженных Сил, но и руководством страны создаются все необходимые условия. Парк авиационной техники обновляется, авиационное топливо — есть.

Как известно, новые в белорусской армии самолеты Як‑130 и вертолеты Ми‑8МТВ‑5. Кроме этого, капитальный ремонт прошли самолеты МиГ‑29, Су‑25, Л‑39, Ил‑76МД, вертолеты Ми‑8 и Ми‑24. Кстати, 12 новых вертолетов Ми‑8МТВ‑5 белорусские военные летчики осваивают не просто с удовольствием, но и, можно сказать, ускоренными темпами.

— Несмотря на то что последняя партия Ми‑8МТВ‑5 пришла в этом году, наши вертолетчики практически полностью освоили этот вертолет: научились выполнять все задачи, для которых он предназначен, умеют пользоваться всем установленным на него оборудованием, — заверяет генерал-майор Александр Карев. — Летный состав выполнил переучивание на новый тип авиационной техники, инженерно-технический — освоил выполнение всех необходимых регламентных и технических работ. Это существенно повысило безопасность полетов, так как техника новая, а ее оборудование существенно облегчает работу летчика и штурмана. Отрабатываем на новых вертолетах и боевое применение, и десантирование (как беспарашютное, так и парашютное), перевозку максимального количества десантного состава и на максимальные расстояния, многое другое.

Впереди у авиаторов в погонах немало сложных и интересных задач, ведь не за горами главный ратный экзамен этого года — совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017». А в ходе него, по словам Александра Михайловича, задач хватит для всех авиационных частей.

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Романтика летной работы всегда привлекала молодых людей. А став свидетелями демонстрации летного мастерства по телевидению и в сети Интернет, будущие выпускники школ нередко задаются вопросом: как же стать военным летчиком или авиационным инженером?..

И на этот вопрос у заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации генерал-майора Александра Карева есть ответ:

— Нужно выбрать конкретную специальность, обратиться в свой военный комиссариат — подать заявление на поступление на авиационный факультет Военной академии Республики Беларусь! Для летчика важно иметь хорошее здоровье.

Кстати, уже на первом курсе эти парни, можно сказать, пробуют небо на вкус — у них начинаются полеты на планере. Освоить специальности инженерно-технического состава можно и на военном факультете в Белорусской государственной академии авиации. Курсанты-летчики, как говорится, с нуля обучаются в Беларуси. И за это время в белорусских аэроклубах и в в/ч 19764 они осваивают планеры, самолеты Як‑52 и Л‑39. Вертолетчики начинают с подготовки на Ми‑2.

В Беларуси создана прекрасная школа авиаторов. Добро пожаловать!..

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора