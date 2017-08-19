На протяжении нескольких дней на стадионе Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь проходил 25‑й лично-командный чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по пожарно-спасательному спорту среди служб и подразделений противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ.

…На стадионе то и дело слышались выстрелы: это стартовый пистолет оповещал окружающих о начале очередного этапа. В стоящем неподалеку от старта противне разгорался огонь. Порывы ветра придавали языкам пламени невиданную силу, превращая их в настоящий огненный вихрь. А рядом лежали уже использованные в первых забегах огнетушители…

Специалисты этой уникальной профессии проходят службу в воинских частях наших Вооруженных Сил. В прошедшем чемпионате принимали участие девять сборных, каждая из них состояла из пяти спортсменов — лучших в своем ратном деле. На протяжении трех дней команды — участницы состязаний (сборные ВВС и войск ПВО, СЗОК, сил специальных операций Вооруженных Сил, управлений Министерства обороны — автомобильного, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, Генерального штаба Вооруженных Сил — инженерных войск, радиационной, химической, биологической защиты и экологии, а также 72‑го гвардейского ОУЦ) на практике демонстрировали весь спектр умений настоящих огнеборцев.

— Наша команда на протяжении более 15 лет занимала первые места, — рассказал капитан сборной ВВС и войск ПВО старшина контрактной службы Александр Кадыко. — Поэтому и сейчас мы просто не имеем права проиграть. Еще четыре года назад меня тренировали наши бывшие чемпионы. Теперь я сам делюсь опытом и знаниями с солдатами срочной службы, уже четвертый год наша команда занимает первые места под моим руководством. Люди, которые всерьез увлекаются данным видом спорта, требующим немалых физических сил и волевых качеств, уж поверьте, за два месяца могут достичь результатов, необходимых для выполнения нормативов кандидата в мастера спорта. Стоит отметить, что это командная дисциплина: мы в первую очередь — дружный коллектив. Если что-то не получается, не ругаем товарища, а подсказываем, как сделать лучше. Мы — пожарные, мы всегда придем на помощь!

Первым испытанием, которое предстояло преодолеть спортсменам, была стометровая полоса препятствий.

На ней военнослужащим необходимо было преодолеть стену. Затем подхватить стоящие на земле смотанные пожарные рукава и с ними в руках, удерживая равновесие и стараясь не упасть, преодолеть бум. При спуске с него участники соединяли рукава между собой и на ходу, практически не замедляясь, подключали их к рукавному разветвлению. Финишировали же спортсмены с присоединенным к пожарному рукаву стволом.

Следующий этап состязаний — подъем по штурмовой лестнице на высотную башню, имитирующую четырех­этажное здание. Подбежав к ней, участники чемпионата подвешивали лестницу на подоконник второго этажа…

К слову, каждое из испытаний требовало от участников немало сил и терпения. При подъеме по штурмовой лестнице у спортсменов, как они пояснили, работают все группы мышц. Чтобы пройти это испытание на высоком уровне, необходимо долго тренироваться.

— Это не просто спортивное состязание, — рассказал начальник управления противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ Вооруженных Сил полковник Андрей Прудников. — Тем, кто занимается пожарно-спасательным спортом, необходимо научиться максимально эффективно бороться с огненной стихией. От умелых действий наших бойцов даже в мирное время зависят человеческие жизни. Сам же чемпионат — один из элементов боевой подготовки. Даже боевое развертывание мы проводим от автомобиля — в отличие от спортсменов МЧС: они делают это от мотопомпы. Все элементы чемпионата — та же специальная подготовка, только с одним отличием: вместо спецодежды на военнослужащих спортивные костюмы. И каждое препятствие, все этапы, вошедшие в программу чемпионата, разработаны с учетом боевой работы.

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Во второй день чемпионата спасатели-спортсмены состязались в пожарной эстафете 4 × 100 метров и боевом развертывании от пожарного автомобиля.

В эстафете принимали участие по четыре спортсмена от команды. Вместо привычной палочки спортсмены передавали друг другу пожарный ствол.

Первому участнику предстояло преодолеть домик с помощью лестницы-палки. На этом этапе скорость — одна из основных составляющих. Следующему спортсмену разрешалось взять переданный ствол любым способом, главное, чтобы он быстро преодолел предназначенное ему расстояние и следующую преграду — забор. Этап третьего в команде спортсмена — из наиболее ответственных: спасателю необходимо было взять ствол, подбежать к пожарным рукавам и с ними преодолеть бум… В общем, повторить все то, что и на стометровке с препятствиями.

Ну а задача «крайнего» участника была наиболее зрелищной: схватив на ходу огнетушитель, потушить полыхающую в противне горючую смесь. Если же он гасил пламя не до конца или кто-нибудь еще из его сослуживцев допустил ошибки на своем этапе, команда получала ноль баллов…

Во второй половине дня состоялся очередной этап состязаний — боевое развертывание от пожарного автомобиля. Как пояснили участники, это испытание необходимо выполнять с молниеносной скоростью. Для того чтобы показать хороший результат, важны не только сноровка и подготовленность военно­служащих, но и исправное состояние машины.

После выстрела стартового пистолета спортсмены устремлялись к пожарному автомобилю. Отработанными до автоматизма действиями вынимали всасывающие рукава, опускали их в бак с водой и соединяли между собой. По условиям состязания, автомобиль был без воды — и чтобы приступить к тушению, цистерну сперва необходимо было наполнить. Чем быстрее подадут воду от пожарных машин и средства пожаротушения к условному месту возгорания — тем больше очков будет в копилке команды.

…По итогам чемпионата первое место в командном зачете уже по традиции заняла сборная ВВС и войск ПВО. Серебро досталось сборной управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны. Третьей стала команда сил специальных операций Вооруженных Сил.

В личном зачете участники чемпионата оценивались на трех этапах: в расчет брались стометровая полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице на высотную башню, имитирующую четырехэтажное здание, и двоеборье (сумма баллов по двум дисциплинам).

На стометровке лучшим стал служащий Даниил Ломейко (управление РХБ защиты и экологии). Второе место досталось старшему лейтенанту Андрею Цвирко (управление РАВ). Третьим стал старшина контрактной службы Александр Кадыко (ВВС и войска ПВО).

Лучший результат в покорении башни также показал Даниил Ломейко. Второе место досталось рядовому Сергею Бондаренко (ССО), бронза — прапорщику Сергею Капитонову (СЗОК).

И в двоеборье лучшим стал Даниил Ломейко. Второе место занял старший лейтенант Антон Касперович (ВВС и войска ПВО), третье досталось старшему лейтенанту Андрею Цвирко.

В заключительный день состязаний в 86‑й бригаде связи состоялось торжественное закрытие чемпионата. Начальник управления противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ Вооруженных Сил полковник Андрей Прудников поздравил победителей и призеров, вручил им медали и переходящий кубок. А всем остальным укротителям огня искренне пожелал профессионального роста и будущих побед.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора