Аэродром: запас надёжности

Взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки, разнообразное оборудование, различные здания и сооружения, большое количество специальной и транспортной техники входят в инфраструктуру современных военных аэродромов. Выполняя на них ответственную и кропотливую работу, военнослужащие и специалисты инженерно-аэродромных служб и аэродромно-эксплуатационных подразделений умело используют современную специальную технику, применяют передовые технологии для поддержания аэродромов в эксплуатационной готовности. Это подтвердил прошедший недавно на базе в/ч 54804 сбор с должностными лицами инженерно-аэродромных служб ­воинских частей ВВС и войск ПВО.

— Весомую долю времени при проведении данного мероприятия занимает закрепление и повышение теоретических знаний и практических навыков личного состава в вопросах инженерно-аэродромного обеспечения, — рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника управления — начальника инженерно-аэродромного отдела управления тыла ВВС и войск ПВО подполковник Андрей Коршунов. — Ведь прогресс не стоит на месте. Меняются технологии выполнения ремонтных работ, появляются новые, более долговечные материалы, в парки инженерно-аэродромных подразделений приходит новая техника. Специалисты наших служб должны быть в курсе новаций, призванных упростить и облегчить их деятельность, повысить качество и эффективность выполняемых работ.

Первым пунктом в программе сбора стало показное занятие по ремонту и восстановлению монолитных покрытий аэродрома с использованием быстродействующих смесей. На одной из стоянок авиационной техники специалисты подготовили небольшую рабочую карту с уложенной армирующей сеткой, на глазах участников сбора замесили с помощью миниатюрной бетономешалки раствор — и в считаные минуты заделали «пришедший в негодность» участок монолитного покрытия. Запас надежности используемого материала составляет не менее 10 лет. Он устойчив к агрессивной среде, выдерживает резкие перепады температур, обладает повышенной удароустойчивостью.

На соседней площадке участникам сбора продемонстрировали замену большого участка искусственного покрытия аэродрома. В данном случае бетонное покрытие ремонтируемого участка нарезается на блоки, которые затем демонтируются, основание обрабатывается и армируется металлической сеткой. После чего подготовленное основание заполняется смесью бетона. Остается дождаться, пока бетон затвердеет, и восстановленный участок летного поля готов к последующей эксплуатации. Там же специалистов ознакомили с оборудованием, с помощью которого выполняются данные виды работ.

На другом учебном месте участники мероприятия смогли ознакомиться с имеющимися в воинских частях образцами аэродромно-эксплуатационной техники. Вниманию присутствующих были представлены самоходный заливщик швов, аэродромная комбинированная поливомоечная машина, тепловая машина, шнекороторные и фрезерно-роторные снегоочистители, многофункциональное погрузочное шасси, бульдозер-погрузчик, а также аэродромная уборочная машина. Важно отметить, что не менее половины представленных образцов техники — современные машины, созданные оте­чественной промышленностью. В частности, такими предприятиями, как «Амкодор» и МТЗ.

Начальник группы эксплуатации инженерно-аэродромного отдела управления тыла ВВС и ­войск ПВО подполковник Павел Бурый ознакомил присутствующих на сборе специалистов с условиями правильной эксплуатации представленной техники, призвал бережно к ней относиться, неукоснительно соблюдать требования техники безопасности.

А самым зрелищным пунктом программы первого дня сбора стала демонстрация эвакуации воздушного судна с применением аварийных пневмотканевых подъемников.

Руководитель занятия на данном учебном месте заместитель командира в/ч 54804 по тылу подполковник Вячеслав Старицкий доходчиво изложил последовательность подготовки выкатившейся за пределы взлетно-посадочной или рулежной полосы крылатой машины к эвакуации. Она включает в себя эвакуацию летчиков и личного состава, находящегося в самолете, обесточивание машины и слив топлива, подготовку эвакуационной дорожки. При исправном шасси самолет можно просто отбуксировать к месту стоянки. Если же шасси повреждено, для эвакуации понадобятся специальные тележки. Но перед тем как установить их, летательный аппарат надо поднять. Для этого используются аварийные пневмотканевые подъемники (АПТП), призванные удерживать поврежденную машину в ровном горизонтальном положении.

После того как самолет приподнят с помощью крана или специальной подъемной тележки, под него подводятся подъемные секции, затем их заполняют сжатым воздухом. Когда самолет выровнен по горизонтали, эвакуационный расчет может стопорить шасси и устанавливать тележки. АПТП убирают, самолет увозят с летного поля…

Одновременно с комментарием руководителя занятия военнослужащие в/ч 54804 последовательно выполняли все необходимые операции. В заключение «аварийный» МиГ‑29 был отбуксирован к месту своей стоянки.

Во второй день сбора его участникам представили доклады на следующие темы: «Анализ деятельности аэродромно-эксплуатационных подразделений по вопросам содержания аэродромов и аэро­дромно-технического обеспечения полетов в 2016–2017 годах», «Планирование работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений служебно-технической застройки аэродромов», «Организация эксплуатации систем электроснабжения аэродромов». В рамках сбора состоялось и инструкторско-методическое занятие по подготовке котельных к эксплуатации в осенне-зимний период. Доцент кафедры средств наземного обеспечения полетов УО «Белорусская академия авиации» подполковник Руслан Могилянец провел занятие по содержанию и эксплуатации водосточно-дренажных систем ­аэродромов.

А завершилось мероприятие подведением итогов финансово‑хозяйственной деятельности инженерно-аэродромных служб и производственной деятельности 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова