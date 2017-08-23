Случай, когда в одной воинской части служат родные братья, — не такой уж часто встречающийся. Обычно это вызывает у сослуживцев живой интерес и теплые чувства. В 740‑й зенитной ракетной бригаде, которой командует полковник Дмитрий Ткаченко, служат два родных брата — прапорщик Андрей Шишло и ефрейтор контрактной службы Максим Шишло. Служат они в нашей части не так давно, но оба успели зарекомендовать себя исполнительными, добросовестными и ответственными военнослужащими.

Братья из многодетной семьи. Мать — Наталия Петровна — работает поваром в больнице, отец — Олег Олегович — кровельщиком в ДСК. Юноши родились и выросли в Борисове. Их воспитывали в духе патриотизма, уважения к родному краю, армии. Отец в молодости служил в погранвойсках и не раз говаривал сыновьям:

— Пойдете в армию, сразу повзрослеете, армия — хороший учитель!..

Когда пришло время срочной военной службы, оба парня были к этому готовы. Правда, протекала их солдатская жизнь хоть и одновременно, но в разных воинских частях.

— После окончания Борисовского политехнического колледжа служил в 740‑й зенитной ракетной бригаде, был командиром отделения. В зенитном ракетном дивизионе сначала исполнял должностные обязанности по полученной в «учебке» специальности, но в связи с тем, что в подразделении не было старшины, довелось взять на себя еще и работу старшины дивизиона. Брат проходил службу в Минске, был водителем в группе связи и обеспечения в/ч 2007, — поделился Андрей Шишло.

Полтора года пролетели быстро, братья уволились в запас. А дома на семейном совете, не сговариваясь, вдруг выдали: «Надо продолжить службу — по контракту». Отец одобрил решение сыновей. С тех пор они служат вместе в 740 зрбр, а Андрей — опять в родном зенитном ракетном дивизионе, которым командует подполковник Виталий Демьянович, на должности старшины.

— Был рад снова оказаться в нашем дружном, сплоченном коллективе, в котором всегда придут на помощь. У нас, как говорится, один за всех и все за одного, — признался Андрей Шишло. — Весной нынешнего года окончил школу прапорщиков в 72 ОУЦ, где закрепил азы старшинского мастерства, научился правильно и грамотно вести документацию, заботиться о всем ротном хозяйстве…

Максима призвали вместе с братом в одно подразделение, но на должность водителя. Так сложилось, что во время отпуска Андрея брат заменил его, и ему это дело пришлось по душе. Максиму захотелось последовать примеру брата и стать старшиной подразделения. И вот его кандидатура уже одобрена аттестационной комиссией для назначения на должность прапорщика — старшины подразделения. Максиму осталось пройти курс обучения в Печах, чтобы золотые звездочки украсили и его погоны.

Ко всем положительным качествам братьев Шишло необходимо добавить то, что они еще и хорошие спортсмены. Неоднократно Андрей и Максим отстаивали честь бригады на различных соревнованиях: по военно-прикладному многоборью, армейскому рукопашному бою, военному пятиборью и другим видам спорта.

Так держать, ребята! Капитан Татьяна Шишова, фото автора