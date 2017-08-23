Что нам стоит… тир построить

Реконструкции спортивно-стрелкового комплекса имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, что расположен по адресу: Минск, проспект Независимости, 195, уделяется большое внимание, в том числе со стороны главы военного ведомства. О ходе работ на данном объекте нашему корреспонденту рассказал начальник управления капитального строительства Вооруженных Сил подполковник Иван Науменко.

— Иван Владимирович, министр обороны уделяет серьезное внимание реконструкции комплекса. О чем велась речь на прошедшем недавно совещании по этому вопросу?

— Работы на объекте проводятся в соответствии с графиком производства работ. Планируемый срок завершения строительства и ввод объекта в эксплуатацию — ноябрь — декабрь 2018 года. В настоящее время идет речь о второй очереди строительства объекта.

— А что это подразумевает? Какой тир мы увидим «на выходе»?

— В составе второй очереди строительства объекта проектом предусматривается строительство нового главного корпуса, который предназначен для проведения спортивных стрельб из пневматического и огнестрельного оружия на дистанции 10, 25, 50 метров по неподвижным мишеням.

В закрытой огневой зоне предусмотрены три рубежа. Это закрытый тир для стрельбы на дистанцию 10 метров в основном направлении: 50 установок — 50 направлений, закрытый тир для стрельбы на дистанцию 25 метров в основном направлении: четыре установки — 20 направлений и закрытый тир для стрельбы на дистанцию 50 метров в основном направлении: 30 установок — 30 направлений.

Кроме того, в составе главного корпуса предусмотрен пристроенный полуоткрытый тир для стрельбы на дистанцию 25 метров в основном направлении: шесть установок — 30 направлений.

Также в рамках второй очереди строительства предусмотрена реконструкция стрелкового полуоткрытого тира на дистанцию стрельбы 300 метров с прилегающим благоустройством, инженерными сетями и площадками для стрельбы из лука и игры в пейнтбол. Разумеется, ведется и строительство ограждения территории.

— Какие работы ведутся на объекте сейчас?

— В настоящее время генподрядной организацией ОАО «Стройтрест № 1» ведутся работы по устройству каркаса здания, стен, перегородок здания главного корпуса, а также работы по подготовке территории полуоткрытого стрелкового тира на дистанцию стрельбы 300 метров. Функции заказчика по строительству и техническому надзору по объекту осуществляет государственное учреждение «Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь», проектная организация — РУП «Институт Военпроект».

— В завершение: в чем же уникальность данного объекта?

— Уникальность спортивно-стрелкового комплекса заключается в его компактности и наличии всех видов тиров, позволяющих проводить учебно-тренировочный процесс национальных команд по пулевой стрельбе для участия в соревнованиях международного уровня по всем дисциплинам олимпийского стрелкового спорта, а также подготовку военнослужащих-спортсменов по военно-прикладным видам спорта.

Беседовал подполковник Андрей Бокза, «Ваяр»