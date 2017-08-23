Инновационные разработки в интересах обороны

Вчера в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка Московской области) начал свою работу III Международный военно-технический форум «АРМИЯ‑2017».

В нынешнем форуме принимают участие более 1,2 тысячи предприятий и организаций, которые на площади 300 тысяч квадратных метров представляют свыше 18 тысяч образцов вооружения и военной техники. Свои новинки на крупнейшей международной оружейной выставке демонстрируют и предприятия, входящие в Госкомвоенпром и оборонный сектор экономики Республики Беларусь. В динамических показах, которые проходят в небе, на земле и на воде, задействовано около 300 единиц современного вооружения.

По данным организаторов форума, за шесть дней работы его планируют посетить свыше 300 представителей иностранных военных ведомств.

Делегация Министерства обороны Республики Беларусь во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Андреем Равковым посетила форум в первый день работы и проявила особый интерес к разработкам оборонно-промышленных комплексов России и других государств.

Лариса Ременьчик, «Ваяр», фото автора