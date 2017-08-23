На участке местности близ населенного пункта Ромашково (Витебская область) белорусские и российские военнослужащие выполняют задачи совместного специального учения с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран.

В соответствии с замыслом учения для обеспечения непрерывного восполнения запасов горючего принято решение на развертывание в данном районе полевого склада горючего (ПСГ), а также полевого отдела хранения горючего. Данные задачи выполняются силами личного состава 2766‑й базы горючего Вооруженных Сил Республики Беларусь и подразделений 69‑й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.

Полевой склад горючего развертывается силами российских военнослужащих с использованием возможностей стационарного нефтепродуктопровода акционерного общества «Транснефть» и комплекта ПСГ‑600. Для обеспечения живучести ПСГ личным составом 2766 бг развертывается ложный полевой отдел хранения горючего, также подключаемый к стационарному нефтепродуктопроводу.

Отметим, что мероприятия по врезке в магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) и подключению к нему проводятся специалистами ПАО «Транснефть» во взаимодействии с белорусскими и российскими военнослужащими.

Как отметил исполняющий обязанности начальника управления горючего и смазочных материалов Министерства обороны Республики Беларусь полковник Виталий Кузнецов, отработка специалистами службы горючего задач с использованием магистрального нефтепродуктопровода ПАО «Транснефть» имеет особую важность. При необходимости подключение к МНПП может быть произведено в любой точке трассы, благодаря чему обеспечение войск горючим будет осуществлено в кратчайшие сроки и без использования других видов транспорта.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора