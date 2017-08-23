«С нетерпением ждём боевых стрельб»

Во время полевого выхода ни на день не прекращаются занятия с личным составом зенитного ракетного дивизиона 740‑й зенитной ракетной бригады. В отработке нормативов участвуют все номера расчетов — и военнослужащие показывают высокие результаты в боевой подготовке.
Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», которым командует старший лейтенант Анатолий Чернаушко — выпускник Военной академии прошлого года, считается одним из лучших в дивизионе и 740 зрбр. Причем доказали это военнослужащие на деле.
«К отработке норматива готовы!..»
Хорошие знания и навыки владения боевой техникой и вооружением эти специалисты наглядно продемонстрировали в феврале нынешнего года, выиграв соревнование на звание лучшего боевого расчета «Оса-АКМ». Своих коллег-соперников они опередили при выполнении практически всех учебных нормативов. Добавим, что недавно оператор комплекса рядовой Александр Филиповец был награжден нагрудным знаком «Выдатнiк баявога дзяжурства», а механику-водителю ефрейтору Евгению Карповичу как одному из лучших специалистов было доверено право провести боевую машину на военном параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь.
Старший лейтенант Анатолий Чернаушко
— Лучше всего у них получается выполнение норматива по поиску, обнаружению и проводке воздушной цели на тренажере, — рассказал старший лейтенант Анатолий Чернаушко. — Впрочем, и в ходе выполнения других нормативов ребята очень стараются. Впереди важное и ответственное мероприятие — боевые пуски. К этому событию наш расчет должен подойти, что называется, во всеоружии. Для парней это будет первая боевая стрельба… Учебное время в полевом лагере расписано в буквальном смысле по минутам, занятия по специальной и технической подготовке не прерываются ни на один день. Сейчас проходит слаживание в составе батареи, затем наступит время боевого слаживания дивизиона.
…Личный состав расчета выстроился возле «Осы». По команде офицера военнослужащие быстро занимают места в машине. Затем покидают ее — и после очередной команды вновь устремляются внутрь установки. Регулярное выполнение упражнения «посадка — высадка» позволяет, как говорится, поддерживать необходимую форму. Вдобавок это своего рода разминка перед очередным, более сложным нормативом.
На сей раз расчет старшего лейтенанта Чернаушко ждало куда более серьезное задание. К стоящей на краю леса «Осе» подошла транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) на базе автомобиля БАЗ. От боевой машины ее отличает отсутствие радиоэлектронного оборудования и контейнеров с зенитными ракетами. Верх ТЗМ закрыт защитным чехлом, под который упрятаны поворотный подъемный кран, дополнительный боезапас и топливо для боевой машины.
Производится замена контейнеров
Расчет «Осы» и механик-водитель ТЗМ заняли места в машинах. Военнослужащие готовы к перезаряжанию боевой установки.
Вот начальник расчета флажками подает сигнал механику-водителю транспортно-заряжающей машины о начале движения. Взревел двигатель — и ТЗМ вплотную подходит к боевой машине. Военнослужащим предстоит снять с помощью крана контейнеры с «отстрелянными» ракетами и установить на их место снаряженный боезапас.
Работа, что называется, закипела. Сдвигается чехол на ТЗМ. Один из военнослужащих, ловко оперируя рычагами управления краном, разворачивает стрелу в сторону контейнеров, установленных на боевой машине. Номера расчета крепят тали к «опустевшим» контейнерам, которые перемещаются на ТЗМ. Из «чрева» транспортно-заряжающей машины извлекается условно снаряженная тройка контейнеров, в считаные секунды она занимает место на боевой машине. ЗРК «Оса-АКМ» готов к продолжению противовоздушного боя.
Младший сержант Юрий Голубев
— Обратите внимание на то, что норматив по переустановке тройки контейнеров на оценку «отлично» нашим специалистам удалось сейчас перекрыть, — комментирует действия подчиненных начальник расчета. — Они всегда работают быстро и слаженно. Навыки у парней неплохие, хотя две трети службы позади только у механика-водителя ефрейтора Евгения Карповича. А заместитель начальника расчета младший сержант Юрий Голубев, старший оператор рядовой Павел Жашковский и оператор рядовой Александр Филиповец — военнослужащие второго периода службы. Все призывались из Минской области, правда, из разных районов. И взаимопонимание, и взаимовыручка у ребят на самом высоком уровне. С самого начала у них было огромное желание осваивать ратную науку. Тренируются всегда с удовольствием, сил не жалеют. И с каждым новым полевым выходом результаты парней становятся все лучше и лучше. Считаю, что все они овладели своими военно-учетными специальностями в совершенстве. Мне приятно командовать таким дружным воинским коллективом. Уверен, что и во время боевой стрельбы подчиненные не подкачают.
У младшего сержанта Юрия Голубева это уже третий полевой выход. Он привык на совесть выполнять учебно-боевые задачи и в летний зной, и в зимний холод. На вопрос о том, как воинам его расчета удается сейчас так быстро и четко действовать, отвечает с улыбкой:
— Все действия отработаны до автоматизма, практика у нас имеется. Сложнее приходится в зимний период. Металл холодный, ТЗМ расчехляется с трудом… Выручают дружба и сплоченность ребят. Всегда помогаем один другому, сообща и преодолеваем все сложности. Ныне ждем с нетерпением боевой стрельбы, старательно готовимся к этому испытанию на тренажерах. Всем хочется быстро обнаружить и без промаха поразить цель. В этом ведь и состоит главный смысл нашей ответственной службы…
Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора
Просмотров: 63
You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.