«С нетерпением ждём боевых стрельб»

Во время полевого выхода ни на день не прекращаются занятия с личным составом зенитного ракетного дивизиона 740‑й зенитной ракетной бригады. В отработке нормативов участвуют все номера расчетов — и военнослужащие показывают высокие результаты в боевой подготовке.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», которым командует старший лейтенант Анатолий Чернаушко — выпускник Военной академии прошлого года, считается одним из лучших в дивизионе и 740 зрбр. Причем доказали это военнослужащие на деле.

Хорошие знания и навыки владения боевой техникой и вооружением эти специалисты наглядно продемонстрировали в феврале нынешнего года, выиграв соревнование на звание лучшего боевого расчета «Оса-АКМ». Своих коллег-соперников они опередили при выполнении практически всех учебных нормативов. Добавим, что недавно оператор комплекса рядовой Александр Филиповец был награжден нагрудным знаком «Выдатнiк баявога дзяжурства», а механику-водителю ефрейтору Евгению Карповичу как одному из лучших специалистов было доверено право провести боевую машину на военном параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

— Лучше всего у них получается выполнение норматива по поиску, обнаружению и проводке воздушной цели на тренажере, — рассказал старший лейтенант Анатолий Чернаушко. — Впрочем, и в ходе выполнения других нормативов ребята очень стараются. Впереди важное и ответственное мероприятие — боевые пуски. К этому событию наш расчет должен подойти, что называется, во всеоружии. Для парней это будет первая боевая стрельба… Учебное время в полевом лагере расписано в буквальном смысле по минутам, занятия по специальной и технической подготовке не прерываются ни на один день. Сейчас проходит слаживание в составе батареи, затем наступит время боевого слаживания дивизиона.

…Личный состав расчета выстроился возле «Осы». По команде офицера военно­служащие быстро занимают места в машине. Затем покидают ее — и после очередной команды вновь устремляются внутрь установки. Регулярное выполнение упражнения «посадка — высадка» позволяет, как говорится, поддерживать необходимую форму. Вдобавок это своего рода разминка перед очередным, более сложным нормативом.