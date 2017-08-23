Военнослужащие сводного отряда разминирования ежедневно участвуют в очистке территорий от взрывоопасных предметов, делая нашу жизнь более безопасной

Военнослужащие-саперы по праву входят в когорту представителей армейских профессий, выполняющих боевые задачи даже в мирное время. Ежегодно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, спасая жизни людей и каждый раз рискуя собственной. Чаще всего речь идет о боеприпасах, оставшихся со времени Великой Отечественной войны. Неразорвавшиеся бомбы, мины, гранаты до сих пор напоминают нам о тех страницах истории многолетней давности. Но немало неприятных сюрпризов для представителей уникальной армейской профессии таит и современная история…

— Более 20 лет назад, в сентябре 1996‑го, на бывшей 394‑й артиллерийской базе боеприпасов произошел пожар, в результате которого случился подрыв снарядов, — рассказал начальник инженерных войск Вооруженных Сил — начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Кураков. — С той поры и до настоящего времени сводными отрядами разминирования, созданными на базе инженерных подразделений Вооруженных Сил, проводится сплошная очистка данной территории от взрывоопасных предметов. Впоследствии этот участок местности (а его площадь свыше 200 гектаров) будет передан в пользование лесным хозяйствам. И мы должны быть на сто процентов уверены в том, что данная территория безопасна.

В 2016 году стартовал четвертый этап очистки территории бывшей 394 абб от взрывоопасных предметов (ВОП). На трех предыдущих стадиях военными саперами была проделана поистине колоссальная работа — силами сводных отрядов разминирования было обнаружено, извлечено и уничтожено более 200 тысяч ВОП. Однако гул эха той трагедии не стихает, и до сих пор каждый рабочий день приносит инженерам новые и новые смертельно опасные находки. Только с марта нынешнего года здесь обнаружено и уничтожено свыше 2.600 ВОП…

Военнослужащие сводного отряда разминирования уже заканчивают приготовления. В подразделение, к слову, входят военнослужащие соединений и воинских частей Западного и Северо-Западного оперативных командований, а также представители 4970‑й базы инженерных боеприпасов. Командир отряда майор Антон Угневой проверяет обмундирование и снаряжение, проводит инструктаж по технике безопасности и ставит задачи подчиненным.

— Пожалуйста, только не нужно спрашивать у нас, почему стали саперами, — предупреждает журналистов Антон Николаевич. — Вряд ли кто-то вам даст ответ на такой сложный вопрос. Не каждый сможет каждодневно подвергать свою жизнь смертельной опасности, сохранять самообладание в любой, даже самой экстремальной ситуации… И при этом получать истинное удовольствие от работы. Наверное, все-таки сапер — это призвание, а не просто профессия.

Пока майор Антон Угневой назначает группам участки, где им предстоит сегодня вести работу, окидываю взглядом территорию. На первый взгляд «минное поле» кажется обычной опушкой, окруженной густым лесом. Колышется на ветру зеленая трава, тянутся ввысь молодые сосенки. Однако нетрудно заметить, внимательно приглядевшись, что поляна испещрена воронками. Некоторые ямы относительно неглубокие — здесь в свое время были обнаружены боеприпасы, которые по соображениям безопасности необходимо было уничтожать прямо на месте. Есть воронки, в которых без труда скроется человек: тут производили подрыв большого количества найденных ВОП. С большой долей вероятности можно говорить о том, что сегодняшним вечером воронок станет больше, здесь редкий день обходится без опасных находок.

Тем временем расчеты приступают к работе, а мы наблюдаем за их действиями, отойдя на безопасное расстояние. Каждой группе назначается участок длиной 100 метров и шириной от 50 до 100 метров.

Первый номер расчета внимательно исследует местность металлоискателем и при необходимости щупом. В случае обнаружения предмета, по очертаниям похожего на боеприпас, устанавливает на этом месте так называемую минную указку. В этом случае за дело берется второй номер расчета, задача которого — аккуратно извлечь (говоря простым языком, откопать) потенциально взрывоопасный предмет. Если находка внешне похожа на ВОП, сапер подает сигнал командиру расчета. Тот, в свою очередь, должен определить категорию боеприпаса, а следовательно — порядок его уничтожения.

Полностью снаряженные и готовые к боевому применению боеприпасы (1‑я категория) уничтожаются на месте обнаружения. ВОП 2‑й категории допускается перемещать — их, как правило, подрывают централизованно. В перерывах такие снаряды выносятся на край участка.

…Возможно, на словах задача военного инженера при сплошном разминировании может показаться простой. Однако только сами саперы знают, каким трудом дается каждая пядь «чистой» земли. За один проход расчет проверяет полосу шириной примерно в 1,5–2 метра. Но время, затраченное на эту стометровку (напомню: такова протяженность участка в длину), может измеряться часами. И даже стоя на внушительном расстоянии, видно, как напряжены лица саперов, как струятся по щекам капли пота, как каким-то непостижимым образом сочетаются в работе четкие, уверенные действия и предельная осторожность.

— Работа по сплошному разминированию крайне сложная и трудоемкая, здесь приходится нелегко даже опытным специалистам, — поделился начальник группы разминирования 4970‑й базы инженерных боеприпасов старший лейтенант Алексей Скилондь. — Снарядов много, территория большая… Добавляет сложностей и высокая засоренность местности металлическими предметами, в том числе осколками боеприпасов. К тому же мы работаем со, скажем так, современными снарядами. Тогда как в повседневной деятельности военнослужащие нашей группы куда чаще сталкиваются с ВОП времен Первой и Второй мировых войн. В то же время все это отличный опыт для каждого из нас, личный состав куда проще обучать на практике, нежели по книжкам и макетам. Работа с реальными боеприпасами — лучшая школа…

Как отметил полковник Андрей Кураков, к отбору и подготовке военнослужащих сводного отряда разминирования предъявляются особые требования. На сплошную очистку местности направляются только лучшие специалисты, как правило, имеющие за плечами немалый опыт работы с ВОП.

В то же время в составе отряда регулярно происходит ротация. Прежде всего это делается для того, чтобы навыки по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов получило как можно большее число специалистов. А с другой стороны, необходимо, чтобы у саперов не притуплялось чувство страха. Ведь каждый специалист, имеющий отношение к разминированию, знает, что эта профессия ошибок не прощает и излишняя самоуверенность — злейший враг. Недаром говорят: «Тот не сапер, кто не боится».

Практика показывает: этот ход в полной мере оправдывает себя — саперы совершенствуют мастерство не в ущерб качеству выполнения ответственной задачи. Подтверждают это и цифры: в этом году силами отряда проверена территория площадью свыше 36 гектаров, на которой было обнаружено более 2.600 ВОП.

— Считаю, что мне очень повезло попасть в состав сводного отряда, — признался старший водолаз-сапер гвардии ефрейтор Сергей Леган из 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. — Это колоссальный опыт работы по специальности. Прежде обнаруживать, извлекать и уничтожать настоящие боеприпасы доводилось нечасто, в основном во время очистки местности на Гожском полигоне. Но там своя специфика — снаряды, как правило, лежат на грунте. Здесь же работа куда более ювелирная и в то же время трудозатратная. Работать щупом и лопатой нужно предельно осторожно, а делать это в каске и бронежилете да еще под палящим солнцем, поверьте, непросто… Но я не жалуюсь, ведь прекрасно понимаю: навыки, полученные здесь, не имеют цены.

…На четвертом этапе сплошной очистки территории бывшей 394‑й артиллерийской базы боеприпасов военным инженерам необходимо проверить местность площадью порядка 220 гектаров. Разумеется, строгих нормативов никто перед саперами не ставит. Приоритет в этом опасном деле отдается качеству и неукоснительному соблюдению техники безопасности. Тем не менее львиная доля работ уже позади. Пожалуй, это лучшее свидетельство высочайшего профессионализма инженеров в погонах.

И как тут еще раз не вспомнить слова майора Антона Угневого о том, что «сапер — это призвание, а не просто профессия»…

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора