В ходе первого этапа совместного специального учения органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций тылового и технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне Борисовский специалистами 814‑го центра технического обеспечения организована работа сборного пункта поврежденных машин (СППМ).

— В состав СППМ входят ремонтные подразделения бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также специальных работ, — рассказал начальник 814 ЦТО подполковник Олег Пикалов. — На всех участках выполняются работы по восстановлению ВВСТ в объеме текущего и среднего ремонта. Для этого в полевых мастерских предусмотрено специализированное стационарное и выносное оборудование.

Подготовленные ремонтники центра в полевых условиях могут произвести зарядку и ремонт АКБ, замену двигателя на танке или БМП, ремонт пушек и стрелкового оружия, зарядку баллонов высокого давления, а также сверлильные, сварочные, шиномонтажные и многие другие работы.

— Все военнослужащие проявили себя как грамотные специалисты, — отметил заместитель начальника 814‑го центра технического обеспечения по идеологической работе подполковник Дмитрий Шкляник. — Сборный пункт поврежденных машин был развернут в кратчайшие сроки, что позволило оперативно приступить к выполнению ремонтных работ в полевых условиях. С поставленной задачей личный состав справился на отлично!

Дмитрий Леонидович выразил уверенность в том, что ключом к успешному выполнению задач учения является сплоченность воинского коллектива. Военнослужащие центра смогли в сложных условиях стать единым целым, эффективно выполняя поставленные задачи.

— Мне впервые довелось участвовать в развертывании полевой ремонтной мастерской, — поделился рядовой Андрей Каптур. — Понимал, что у меня нет права ошибиться или замешкаться, ведь от действий каждого зависит успех всего коллектива. Вдохновляет то, что командование центра не оставляет без внимания наши достижения. Да и более опытные товарищи никогда в сложной ситуации не бросят. Чувствую поддержку сослуживцев во всем…

— Технику нужно уметь «лечить», — поддержал разговор командир роты старший лейтенант Виталий Шелест. — Солдаты — молодцы! Понимают, насколько ответственная задача лежит на их плечах. Горжусь своими подчиненными!

Совместное специальное учение продлится до 25 августа. Белорусским военнослужащим и их коллегам из Российской Федерации предстоит продемонстрировать профессиональный уровень подготовки и взаимодействия при решении совместных задач в полевых условиях.

О проводимых в ходе учения мероприятиях читайте в ближайших номерах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото Дениса Малышица