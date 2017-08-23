— Иногда люди, далекие от специфики нашей деятельности, спрашивают: «А чем, собственно, занимаются работники военкомата вашего звена?». Если сформулировать просто, то ответ на вопрос будет таким: «На нас возложены задачи по социальной защите льготных категорий граждан, по пенсионному обеспечению, по участию в организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе по разъяснению законодательных правовых актов Республики Беларусь, осведомляющих о льготах и гарантиях для участников Великой Отечественной войны и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинов‑интернационалистов, членов семей погибших военнослужащих. И это совсем непросто, потому что в нашем деле нет второстепенных вопросов, ведь касаются они интересов граждан, причем нередко таких людей, которые весьма нуждаются в помощи и поддержке», — поделилась в беседе со мной ведущий специалист по социальной защите и пенсионному обеспечению военного комиссариата Советского района Минска Галина Ладик.

По мнению тех, кто обращался к Галине Станиславовне с каким-либо вопросом и с кем мне удалось переговорить, это опытный и компетентный специалист, доброжелательный и обязательный человек. Конечно, опыта этой милой и приветливой женщине не занимать: в данном военкомате она работает с 1995 года, а в социальной сфере — с 1996‑го. И всему, что знает и умеет Галина Станиславовна, она научила специалиста по социальной защите Марину Стец, занявшую данную должность два года назад.

Вместе они проводят работу по выдаче удостоверений и свидетельств, справок установленного образца, помогают людям восстанавливать документы при их утере. Ведут учет, составляют сведения о льготных категориях граждан и предоставляют их в военный комиссариат Минска, анализируют и обобщают статистические данные. Немало сил и души доводится им вкладывать в дело и при рассмотрении обращений граждан по вопросам социальной защиты, оформлении запросов в архивы и другие организации.

Подготовив ответ на обращение, Галина Станиславовна и Марина Владимировна контролируют его исполнение, иначе, как они считают, это будет простой отпиской, пользы от которой — никакой. Конечно, этим списком перечень их обязанностей не исчерпывается…

— Сегодня в военном комиссариате Советского района Минска состоит на учете более 460 ветеранов и свыше 60 инвалидов Великой Отечественной войны. Среди ветеранов — около трех сотен участников Великой Отечественной войны и четырех десятков блокадников Ленинграда, — рассказала Галина Ладик. — Также на территории Советского района проживают 230 воинов‑интернационалистов, 188 из них воевали в Афганистане, 42 — в других странах. Восемь стали инвалидами при исполнении интернационального долга…

Сотрудники военкомата заботятся о том, чтобы бывшие воины вовремя получили заслуженные награды, навещают и чествуют их в праздники, вручают медали к юбилейным датам. Недавно таким образом поздравили с вековым юбилеем кавалера орденов Ленина, Красной Звезды (три), Отечественной войны II степени (два) майора в отставке Петра Романова. Как же ему было приятно это внимание!..

Среди категорий граждан, нуждающихся в поддержке, — участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Нередко нужна наша помощь и пенсионерам Министерства обороны, проживающим в нашем районе. Их более 1.930…

Разумеется, любая помощь (в том числе и консультативная) здесь будет оказана в рамках отечественного законодательства.

— И как можно без сочувствия относиться к тем, кто разыскивает близких, кто столкнулся с трудностями при оформлении пенсии или обретении определенного статуса? Например, к нам обратился гражданин, который во время Великой Отечественной войны был сыном полка. Он попросил помочь разыскать соответствующие документы, чтобы установить свой статус официально. Мы составляли запросы в архивы (рассылать их порой приходится по территории всего бывшего Советского Союза), вели с их сотрудниками переписку. Иногда таковая история длится очень долго. Но мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь восстановить истину, — считает Галина Станиславовна.

В прошлом году на контроле ведущего специалиста по социальной защите и пенсионному обеспечению военкомата Советского района было три десятка подобных обращений, в нынешнем — пока около десятка.

А как можно не помочь, если требуется установить имя погибшего воина? Например, военкомат курирует Военное кладбище Минска, на котором захоронено 745 человек, погибших или умерших от ран. При этом 146 из них по сей день остаются неизвестными.

И сотрудники военкомата прикладывают все усилия в подобных ситуациях, если есть хоть малейшая надежда установить имя воина, разыскать его близких.

Не так давно нашлись родственники подполковника Василия Гусева, умершего в госпитале от ран в июле 1944 года. Героя похоронили на Военном кладбище Минска. Теперь близкие имеют возможность наведать его могилу, которая, к слову, как и другие, содержится в надлежащем порядке.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица