Верный сын Отечества

На днях отметил юбилей и был уволен в запас профессионал своего дела начальник кафедры общевойсковой подготовки военно-транспортного факультета в учреждении образования «Белорусский государственный университет транспорта» полковник Александр Зайченко.

…Родившись в семье военнослужащего, Александр Иванович, поездив по гарнизонам необъятного Советского Союза, уже с малых лет грезил военной службой. Поэтому в семье никто не удивился тому, что после восьмого класса парень решил поступать в Минское суворовское военное училище. Александр окончил его с отличием, далее блестяще завершил обучение в Бакинском высшем общевойсковом командном училище.

В 1988 году лейтенант Зайченко был направлен для дальнейшего прохождения службы в 183‑й гвардейский мотострелковый полк, который дислоцировался в Тирасполе Молдавской ССР. А в 1991‑м он, уже старший лейтенант, был откомандирован в Республику Куба, где проходил службу в должностях командира мотострелкового, затем отдельного разведывательного взводов.

В 1993 году Александр Иванович вернулся в Республику Беларусь. Службу на Родине проходил на различных командных должностях, постоянно повышая свой профессиональный уровень. В 1999 году он окончил командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь с золотой медалью, за что офицеру было присвоено воинское звание подполковник в порядке поощрения досрочно.

С 2010 года полковник Зайченко возглавлял кафедру общевойсковой подготовки военно-транспортного факультета в БелГУТ. По его инициативе, добавим, реализован ряд общественно значимых проектов, один из них — создание государственного учреждения образования «Гомельское городское кадетское училище».

В 2016 году офицер окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление социальной сферой».

Александр Иванович — прекрасный семьянин, воспитал двух сыновей. Старший из них продолжил династию — является офицером Вооруженных Сил Республики Беларусь, а младший достиг серьезных успехов в спорте на международных соревнованиях.

От всей души желаем вам, Александр Иванович, крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и благополучия, удачи и претворения всех замыслов в гражданской жизни.

Коллектив военно-транспортного факультета в УО «БелГУТ»