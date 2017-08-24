Гром «Ураганов»

В эти дни на Осиповичском полигоне проходит полевой выход военнослужащих 231‑й артиллерийской бригады. Одним из завершающих этапов боевой подготовки стали пуски РСЗО «Ураган».

— Мы находимся на полигоне с начала августа, — рассказал исполняющий обязанности заместителя командира 231‑й артиллерийской бригады майор Сергей Черкасов. — Из пункта постоянной дислокации на Осиповичский полигон совершили марш железнодорожным транспортом и своим ходом, преодолев в общей сложности около 250 километров. Отработали вопросы боевого слаживания, инженерного оборудования позиций, обслуживания вооружения и военной техники. Сегодня с 2‑й реактивной артиллерийской батареей реактивного артиллерийского дивизиона проводится занятие по специальной подготовке с боевыми пусками РСЗО «Ураган». Особенность данного занятия в том, что вместе с военнослужащими срочной службы в составе расчетов и граждане, проходящие службу в резерве. Личный состав расчетов постоянно меняется, нужно добиваться слаженности их действий, ведь артиллерия — оружие коллективное. Успешное выполнение боевой задачи — дело каждого.

По словам офицера, подготовка к контрольному занятию проходила по принципу от простого к сложному. Готовились к нему и в ППД, и здесь, на полигоне. К стрельбе личный состав готов.

Особое внимание во время подготовки и проведения занятия уделялось мерам безопасности. Кроме непосредственно самих военнослужащих, c которыми проводились инструктажи и занятия по мерам безопасности, важно было не допустить на полигон посторонних. Перед стрельбой по всему периметру полигона были выставлены посты оцепления. Кроме того, информация о предстоящих боевых пусках многократно выходила в местных СМИ — на телевидении, радио, в газетах.

Говоря о реактивной системе залпового огня «Ураган», исполняющий обязанности заместителя командира бригады по вооружению майор Виктор Короткий подчеркнул, что это оружие может поражать цели на расстоянии от 8 до 35 километров, обладает большой огневой мощью — калибр 220 мм — и позволяет применять осколочно-фугасные и кассетные снаряды.

— Система очень надежная, неприхотливая и простая в обслуживании, — отметил офицер. — База «Ураганов» — четырехосное шасси ЗИЛ-135ЛМ с двумя двигателями мощностью 180 лошадиных сил каждый — обладает отличной проходимостью и маневренностью. Может передвигаться и с помощью одного двигателя. РСЗО «Ураган» отлично зарекомендовала себя в ходе боевых действий в Афганистане и в других горячих точках.

…Тем временем командир батареи по радиостанции дает указания для выполнения учебно-боевой задачи. Реактивной артиллерийской батарее РСЗО «Ураган» предстоит поразить «вертолеты» на площадке приземления условного противника. Это небольшой (по меркам «Урагана») участок местности — двести квадратных метров с оборудованными мишенями. Один залп «Урагана» способен не оставить ничего живого на площади в три футбольных поля.

Боевые машины заняли свои места на стартовой позиции. Расчеты сноровисто поднимают пакеты направляющих, наводят их на цель. Один за другим поднимаются красные флажки — к пускам готовы!

В это время на командно-наблюдательном пункте на безопасном удалении от района мишеней находится контрольная группа офицеров, которая будет наблюдать за стрельбой и корректировать огонь.

Спустя какое-то время первый снаряд, на мгновение оставив за собой огненное пламя, с грохотом устремляется к цели. За ним второй, третий… Военнослужащие с замиранием сердца провожают их взглядами к горизонту.

— Трудно описать словами те эмоции, которые испытываешь, когда стреляют «Ураганы», — поделился впечатлениями механик-водитель рядовой Павел Комарницкий. — Радость, восторг, гордость от того, что управляешь такой махиной!

— Впечатления непередаваемые! — поддержал разговор командир боевой машины младший сержант резерва Руслан Авдеенко. — Мне довелось производить пуск. Громыхало так, что уши заложило! Цель поражена, и это главное!

Майор Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора