Мастера артиллерийского огня. Настоящие

Недавно закончились «Армейские международные игры — 2017». Наши команды-участницы уже прибыли на Родину, многие из них привезли домой не только заслуженные награды, но и незабываемые впечатления.

О том, как белорусские минометчики завоевали почетное второе место в международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня — 2017», проходившем в Республике Казахстан, нашему корреспонденту рассказал руководитель команды начальник отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сергей Русецкий.

— Сергей Геннадьевич, артиллеристы из каких стран участвовали в этом конкурсе?

— Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд. Нашими соперниками стали военнослужащие из Азербайджана, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. При этом от каждой команды было представлено три минометных расчета — два основных и один запасной. Итого шестнадцать минометных расчетов.

— Как проходило состязание? Какие моменты были особенно сложными?

— Всего было четыре основных этапа. Первый предусматривал индивидуальную гонку минометных расчетов, дистанция — три круга по два километра каждый. На первом круге военнослужащие выполняли упражнение стрельб из пулемета Калашникова танкового (ПКТ), на втором — из миномета 2Б11. И на третьем круге вели огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ‑7) и автомата Калашникова АК‑74.

Второй этап состязания был наиболее сложным. Он проходил в ночное время суток в условиях плохой видимости — и назывался «Ночной спринт». В отличие от первого этапа, минометчики проходили не три, а два круга, выполняя упражнения стрельб из миномета, РПГ‑7 и АК‑74. А третьим этапом — и фактически полуфиналом конкурса — стала эстафета. Команды соревновались уже в составе двух расчетов: минометчики первого из них после прохождения кругов и выполнения стрельб передавали эстафету второму расчету. В финал вышли команды из четырех стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России.

— Мы уже сообщали: в основном в состав нашей команды вошли военнослужащие срочной военной службы. Как это повлияло на исход конкурса?

— На конкурсе мы были единственными в своем роде — белорусская команда состояла из военнослужащих срочной военной службы. А в некоторых командах состав минометных расчетов и вовсе состоял исключительно из офицеров.

Я бы не сказал, что это как-то сильно повлияло на результаты. Главное — подготовка и отношение к состязанию, и неважно, офицер это или солдат. Мы были настроены на успех, и второе место — следствие уровня профессиональной подготовки, приложенных усилий и желания победить. Не скрою, что наши соперники были удивлены высоким уровнем подготовки наших минометчиков.

— Тогда резонный вопрос: как же проходила их подготовка к АрМИ?

— Подготовка осуществлялась в ходе плановых занятий с минометными расчетами еще с начала учебного года. На определенном этапе мы провели соревнования в механизированных бригадах, затем в оперативных командованиях и в масштабе Вооруженных Сил. В результате были отобраны лучшие расчеты, в течение месяца организована их подготовка к конкурсу.

— Сергей Геннадьевич, а чего же не хватило команде для того, чтобы занять первое место?

— Серьезно осложнило нам борьбу за призовое место участие в конкурсе на чужой технике. На вооружении наших минометных расчетов состоит минометный комплекс «Сани-Б» с минометом 2Б11 на базе отечественной транспортной машины МЗКТ‑500200. А в Казахстане в качестве базы для миномета использовался многоцелевой гусеничный тягач МТЛБ. По прибытии к месту проведения конкурса у нас было всего два дня на освоение техники. В кратчайшие сроки освоили этот комплекс, провели слаживание расчетов, отработали выполнение на нем задач. Считаю, что со всем этим мы справились успешно, что и подтверждает итоговое второе место.

— Какую-то роль сыграл местный климат?

— Погода в Казахстане что надо (улыбается)!.. Днем стрелка термометра не опускалась ниже сорока пяти градусов по Цельсию… А учитывая то, что в экипировку минометчиков входит автомат, бронежилет и шлем, условия были, мягко говоря, сложными.

— Какие планы на будущее? На что будет делаться упор при подготовке команды к очередным АрМИ?

— Разработанная система подготовки к конкурсу «Мастера артиллерийского огня» подтвердила достигнутыми результатами свою эффективность. Ее и возьмем за основу для подготовки минометных расчетов в дальнейшем. А упор будет делаться исключительно на практику. У нас богатый опыт участия в подобных состязаниях, с каждым участием в них мы становимся сильнее.

Говоря о планах на будущее, нельзя не сказать о проделанном сегодня. Отдельно хочется поблагодарить организаторов конкурса «Мастера артиллерийского огня — 2017» за обеспечение участников всем необходимым и теплый прием, судейскую комиссию состязания — за честное и объективное судейство. Ну а больше всего хочется выразить благодарность командному составу, который осуществил подготовку наших минометчиков, личному составу — за волю к победе, высокий профессионализм и за результат, который они показали на столь престижном международном состязании.

Беседовал старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора и из архива полковника Сергея Русецкого