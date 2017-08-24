Мастерство куётся в небе

Далеко разносится характерный шум реактивных двигателей, один за другим самолеты взмывают в небо и быстро исчезают в облачной дали… В в/ч 19764 — плановые полеты.

— В ходе полетов воинский коллектив выполняет задачи по подготовке к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», — рассказал командир авиационной базы гвардии полковник Дмитрий Цалко. — Среди основных — отработка нанесения ударов по наземным целям с применением бомбардировочного, ракетного и артиллерийского вооружения, а также тренировка в выполнении захода на посадку на аэродромный участок дороги. В ходе предстоящих учений планируется использовать авиационные бомбы калибра 250 и 500 кг, неуправляемые авиационные ракеты С‑8, С‑13, снаряды к встроенной пушечной установке Су‑25 калибра 30 мм. И в эти дни, выполняя полетные задания на авиационном полигоне, летчики работают по наземным целям именно с такими боеприпасами. Подготовка летного состава осуществляется на всех типах самолетов, состоящих на вооружении авиационной базы: Су‑25, Як‑130 и Л‑39.

В тот день работа на аэродроме кипела с раннего утра. Самолеты выстроились на стоянках технической позиции, у бортов деловито трудился инженерно-технический состав. Началу полетов предшествовала воздушная разведка погоды.

Командование, летчики, штурманы и специалисты всех обеспечивающих служб собрались в классе предполетной подготовки для получения предполетных указаний. Командир в/ч 19764, руководитель полетами и старший штурман довели меры безопасности, установленные высоты и маршруты, порядок отработки полетных заданий, способы выполнения захода на посадку. По итогам работы воздушного разведчика погоды командир определил тип метеоусловий на день полетов.

По сложившейся на авиационной базе традиции, первым взлетел ее командир. Пилоты занимали свои места в кабинах согласно плановой таблице полетов, проводили необходимые проверки работоспособности систем и газовку двигателей. После доклада о технической исправности и готовности боевые машины Су‑25, учебно-боевые Як‑130 и учебно-тренировочные Л‑39 поочередно выруливали на старт. По команде руководителя полетами «Взлет разрешаю» выполняли разбег по взлетно-посадочной полосе — и отрывались от земли.

Поскольку в ходе нанесения авиационных ударов по наземным объектам летный состав выполнял полеты не только одиночно, но и в составе пар и звеньев, взлет и построение боевого порядка также осуществлялись парами, со стороны это выглядело особенно эффектно и красиво.

Заместитель командира учебно-боевой эскадрильи по идеологической работе гвардии майор Виталий Сильченок в ряде полетов выступал в качестве летчика-инструктора. Выполняя задачи на самолете Як‑130, он обучал подчиненных и проверял у них уровень техники пилотирования. На тренировке в выполнении захода на посадку на аэродромный участок дороги в роли обучаемого выступил командир звена гвардии капитан Игорь Каело. Пролетев над АУД на предельно малой высоте, он справился с поставленной задачей с высоким качеством — как, впрочем, и его товарищи.

Одной из задач, которая успешно решалась в тот день, была подготовка к демонстрационным полетам на аэродромах Бобруйск и Боровая. Она выполнялась экипажами трех самолетов Л‑39 пилотажной группы ВВС и войск ПВО Республики Беларусь «Белая Русь». Часть программы отрабатывалась в районе аэродрома, и мне посчастливилось увидеть ряд эффектных построений и фигур высшего пилотажа.

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Наряду с летным составом авиационной базы немало полетов в соответствии с программой Курса боевой подготовки выполнили в тот день курсанты авиационного факультета Военной академии. Об учебе и успехах своих подопечных с гордостью рассказал заместитель командира учебно-тренировочной эскадрильи по идеологической работе гвардии майор Эдуард Жмакин:

— Курсанты 4‑го курса заканчивают освоение программы по переучиванию на самолет Л‑39 (ранее они освоили самолет Як‑52). Курсанты 5‑го курса отрабатывают боевое маневрирование, ведение визуальной воздушной разведки наземных объектов, другие задачи. Они успешно освоили авиационную технику и с интересом выполняют новые виды полетных заданий.

Полет по маршруту на средней высоте, полеты в зону на сложный пилотаж — все это сегодня уже не в новинку для четверокурсника авиационного факультета Андрея Мазуренко. Я встретил его с моделью самолета в руках: будущий офицер проходил тренаж «пешим по-летному», отрабатывая действия в особых случаях на различных этапах полета.

— Проходим первоначальное обучение на самолете Л‑39, — сообщил Андрей. — Раньше я летал на поршневом Як‑52, а сейчас осваиваю реактивный самолет. Поэтому вначале чувствовал себя в кабине немного непривычно: иной звук работающего двигателя, непередаваемое ощущение высокой скорости и мощи, сократилось время на принятие решений… Но сейчас уже вполне привык к новой для меня крылатой машине, налетал на Л‑39 35 часов.

А всего в активе этого курсанта уже 140 часов, проведенных в небе.

…В течение дня летчики совершают до пяти вылетов. Все они предельно собранны, сконцентрированы на отработке своих полетных заданий, настойчиво совершенствуют мастерство пилотирования.

Тридцать — сорок минут полета — и самолеты, заходя на посадку, возвращаются на аэродром. Когда машина заруливает на стоянку, вокруг нее тотчас же начинают хлопотать специалисты инженерно-технического состава.

Об особенностях их сложной работы охотно рассказал техник самолета Су‑25 гвардии старший лейтенант Артём Герасимов:

— Первым машину встречает техник самолета, который руководит постановкой ее на стоянку. Он уточняет у летчика, возникли ли в полете замечания, и докладывает о них начальнику расчета. Тем временем вокруг самолета уже работают специалисты по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, вооружению… Сразу же после приземления к борту подъезжает топливозаправочная машина — начинается заправка реактивным топливом, при необходимости осуществляется также дозаправка техническими жидкостями и газами.

Пока идет кропотливая и ответственная работа по подготовке самолета к повторному вылету, летчики следуют к командно-диспетчерскому пункту, мысленно прокручивая в голове особенности завершившегося полета, анализируя, все ли в небе было сделано правильно. Летчики-инструкторы, не теряя времени, осуществляют предварительный межполетный разбор действий обучаемых пилотов, делятся с ними опытом.

А в небо стартует новая пара крылатых машин. Подготовка военных летчиков по предназначению продолжается…

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото Владимира Блинова