Медотряд специального назначения

В рамках совместного специального учения органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций тылового и технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации на 227‑м общевойсковом полигоне сложные задачи решает медицинский отряд специального назначения 432‑го ордена Красной Звезды Главного военного клинического медицинского центра, который работает в автономном режиме в полевых условиях.

Начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник медицинской службы Алексей Еськов отметил, что в медицинском отряде оказывается квалифицированная медицинская помощь в полевых условиях. В нем может выполняться весь спектр диагностических исследований, медицинских процедур, а также хирургических операций, необходимых для полноценного и качественного оказания медицинской помощи военнослужащим.

Медицинский отряд включает в себя приемное, операционное, госпитальное отделения, стоматологический, эндоскопический, рентгеновский кабинеты, а также отделение анестезиологии и реанимации, кабинет ультразвуковых исследований и клиническую лабораторию.

— В полевых условиях военнослужащие наиболее подвержены риску возникновения заболеваний, — рассказал Алексей Станиславович. — Для того чтобы не нанести ущерб здоровью и в кратчайшие сроки вернуть военнослужащего в строй, ему оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. Все кабинеты, отделения и лаборатория оснащены необходимым для этого современным портативным оборудованием. По своим возможностям медицинский отряд практически не уступает стационарному госпиталю.

Ежедневно в ходе учения специалистами отряда отрабатываются учебные задачи по оперативному оказанию медицинской помощи больным с условными ранениями и травмами различных степеней тяжести.

Одновременно с учебными задачами специалистами выполняются реальные практические действия по оказанию медицинской помощи. Ярким тому подтверждением стало успешное выполнение специалистами операционного отделения в полевых условиях хирургического вмешательства военнослужащему с диагнозом «Ущемленная паховая грыжа». Операция прошла в штатном режиме, военнослужащий срочной службы идет на поправку.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора и Дениса Малышица