В музее военного информационного агентства «Ваяр» появился уникальный сборник воспоминаний ветеранов войны в Афганистане с дарственной надписью автора

Вчера автор книги «Памяти павших, во имя живых» председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» полковник в отставке Владимир Шоков передал один из первых экземпляров издания в музей военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр».

В этой книге собраны воспоминания ветеранов, участников строительства монумента в честь воинов-интернационалистов в Минске и родных погибших воинов. Почти на каждой странице под материалами есть подпись: «Белорусская военная газета» и дата выхода номера. Ведь в строю военных корреспондентов в разное время стояли семь воинов‑интернационалистов, публикации которых и легли в основу этой книги.

— Сотрудники вашей редакции еще в то время, когда афганское движение только зарождалось, активно принимали участие в работе Ассоциации воинов‑интернационалистов, — рассказывает полковник в отставке Владимир Шоков. — Тогда же в редакции газеты служили «афганцы», которые и взяли в свои руки освещение основных мероприятий этого движения. А позже через газету был объявлен сбор денежных средств на строительство памятника воинам-интернационалистам на Острове Мужества и Скорби, на страницах газеты регулярно публиковались финансовые отчеты. Это привлекло внимание к проблеме строительства памятника, и вот он уже более 20 лет возвышается в красивейшем уголке Минска — Троицкое предместье! В качестве благодарности за тот вклад мы и приняли решение передать один из первых экземпляров уникальной по своему содержанию книги в музей «Ваяра».

Александр Сафин, фото автора