По главной улице с оркестром

Я направляюсь на генеральную репетицию плац-концерта оркестра 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Здесь идет подготовка к двум выступлениям, которые пройдут 26 августа. Признаться, это событие для меня — всего лишь повод узнать, как рождается плац-концерт, из чего он состоит и как музыканты достигают той легкости и виртуозности, которую демонстрируют зрителям.

И вот я на «творческой кухне» оркестра — в клубе 120 омбр. Военный дирижер — начальник оркестра 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии майор Виталий Мицкевич сразу же подмечает, что концерты проводятся с целью популяризации службы в Вооруженных Силах, деятельности военных оркестров и служебно-строевой музыки.

Затем Виталий Александрович начинает краткий экскурс в историю возникновения этой формы выступлений. Изначально плац-концерты (приемы построения и перестроения под музыку) демонстрировали, как правило, на парадах войск. Военнослужащие показывали мастерство четкого выполнения строевых приемов и элементов перестроений с оружием и без него. Затем плац-концерты на высоком уровне стали демонстрировать роты почетного караула.

Военные оркестры также переняли эту традицию и начали перестраиваться под музыку. Под военные марши выполняли различные элементы: повороты на месте и в движении, построение различных фигур и вращения.

Со временем в репертуар плац-концертов стала включаться не только военная музыка, но и современная, народная. В сопровождении военных оркестров начали выступать солисты-вокалисты и танцоры, стали звучать белорусские национальные музыкальные инструменты, что придало концертным номерам особый колорит.

Виталий Мицкевич уверен, что в плац-концерте должно быть мощное начало, чтобы заинтересовать слушателей, затем стоит включить в выступление танцевальные номера, а после по нарастающей добавить веселые, зажигательные мелодии. И это в полной мере удается, ведь военные музыканты обладают строевой выучкой, умеют красиво и элегантно двигаться и профессионально исполнять сложнейшие музыкальные произведения.

И все-таки как рождается плац-концерт? Вначале военный дирижер подбирает восемь-девять музыкальных произведений. Предпочтение отдает динамичным, узнаваемым, танцевальным. Продумывает последовательность их исполнения, состыковывает переходы от мелодии к мелодии, распечатывает ноты музыкантам, и они начинают разбирать произведения.

Сначала репетируют самостоятельно, затем собираются группами, потом разучивают полным составом на сцене и только после этого заучивают ноты.

А Виталий Мицкевич принимает у них музыкальные партии, проверяет знания. Затем к музыке добавляются движения, отрабатывается дефиле.

Репетируя на плацу, музыканты порой придумывают новые элементы и доводят до автоматизма все движения. В среднем подготовка плац-концерта занимает два-три месяца. В парадной форме музыканты приходят уже на генеральную репетицию. Выходят на точку, где будут выступать, и репетируют, чтобы почувствовать концертную площадку. Кстати, там у дирижера в руках не обычная дирижерская палочка, которая может быть не видна, когда управляешь большим коллективом на открытой площадке, а тамбуршток. Виталий Александрович разъясняет, что, когда дирижируешь на плацу, все движения должны быть видны и понятны.

Музыку этого коллектива хочется слушать вновь и вновь, и военный дирижер умело руководит творческим коллективом. Кстати, профессию дирижера военного оркестра Виталий Мицкевич освоил в Московской военной консерватории. Его научили управлять оркестром, а также аранжировке и инструментовке.

…В клубе 120 омбр полным ходом идет репетиция… Музыканты втягиваются в творческий процесс, вносят свои предложения, дирижер всех выслушивает.

В составе оркестра — военнослужащие срочной и контрактной службы, гражданский персонал. А большое количество медных духовых инструментов позволяет качественно проводить торжественные ритуалы в воинской части, участвовать в концертах вместе с различными творческими коллективами столицы.

Музыкантов также приглашают на различные концертные площадки.

…Тем временем репетиция завершается, и музыканты выходят на плац. Все получается виртуозно. Музыка захватывает и волнует, хочется пританцовывать под зажигательные мелодии.

Кому-то может показаться, что служить в оркестре просто, но на самом деле работа на свежем воздухе требует больших усилий, нагрузка на легкие серьезная, напрягаются и голосовые связки, к тому же музыканты играют в движении, и труд их нелегок.

Тем временем дирижер подает команду, и музыканты идут переодеваться в парадную форму. Репетировать в ней необходимо, потому что в перчатках инструменты могут скользить… Необходимо отработать все движения, чтобы такое не произошло на концерте.

В репертуаре оркестра — произведения различных жанров, которые исполняются на присягах и парадах, при проведении вечерней поверки и во время строевых смотров. Звучит также классическая, эстрадная и народная музыка.

…В парадной форме репетиция проходит блестяще. Музыканты улыбаются, но остаются собранными и сосредоточенными. До моего слуха не доносится ни одной фальшивой ноты. Профессионалы!

Виталий Александрович уверен, что нужно популяризировать музыку, которую исполняют духовые оркестры, ведь музыкантам хочется общаться с публикой, а слушателям — наслаждаться любимыми мелодиями.

И эта возможность представится 26 августа. С 12.00 до 13.00 музыканты выступят в Минске в Центральном детском парке имени Максима Горького, а с 14.00 до 15.00 — на территории Верхнего города.

В начале концертной программы прозвучит маршевая музыка, затем — вальсы, танго, потом музыканты перейдут к исполнению современных популярных мелодий, а для детей прозвучат мелодии из мультфильмов.

Приходите — будет интересно!

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Дениса Малышица