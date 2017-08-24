В новом формате

В период с 22 по 25 августа проходит визит в Республику Беларусь военных делегаций во главе с начальниками главных оперативных (оперативных) управлений (департамента стратегического планирования) генеральных штабов вооруженных сил государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

23–24 августа под председательством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь — начальника главного оперативного управления генерал-майора Павла Муравейко состоятся рабочие встречи представителей вооруженных сил Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, в ходе которых запланировано обсуждение проблемных вопросов коалиционного военного строительства в формате ОДКБ. В качестве основных будут рассматриваться вопросы применения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, организации управления и их всестороннего обеспечения.

Открыл данное мероприятие председатель Военного комитета ОДКБ начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, в его проведении принял участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В таком формате данное мероприятие проводится впервые по инициативе Республики Беларусь как страны, председательствующей в ОДКБ в текущем году. Предполагается, что данные встречи приобретут статус постоянных и будут способствовать дальнейшему развитию ОДКБ и укреплению имиджа организации на международной арене.