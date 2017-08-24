В офицерском строю – прибыло

Недавно офицерские ряды Вооруженных Сил пополнили выпускники Военной академии Республики Беларусь, военных факультетов в гражданских вузах и наши соотечественники, прошедшие программу обучения в военно-учебных заведениях Российской Федерации.

Некоторые из них начали свою офицерскую карьеру в в/ч 30151. На днях в Фаниполе в торжественной обстановке состоялось Офицерское собрание, посвященное принятию в офицерский строй вновь прибывших защитников воздушных рубежей.

В тот день на строевом плацу собрался весь офицерский состав воинской части. Первым к присутствующим обратился ее командир полковник Михаил Матросов. Он обратил особое внимание на то, что принятие в Офицерское собрание — очень важный и ответственный момент в жизни каждого военнослужащего.

— Это долгожданное событие для прибывших с целью прохождения дальнейшей службы лейтенантов. Я рад приветствовать новое поколение командиров, защитников и патриотов Отечества, — отметил Михаил Анатольевич. — Сегодня, в преддверии празднования 65‑летия нашей воинской части, мы принимаем вас в наш сплоченный и дружный воинский коллектив. Вам выпала честь начать офицерскую службу в воинской части с богатыми традициями, личный состав ее подразделений 24 часа в сутки выполняет боевые задачи в мирное время — несет боевое дежурство по противовоздушной обороне рубежей нашей страны.

Затем каждый офицер — кандидат на вступление в Офицерское собрание воинской части — представился сослуживцам: рассказал о себе, об учебе, своей семье, планах на будущее, желании проходить службу в рядах белорусской армии. После этого решением Офицерского собрания воинской части все они были зачислены в списки офицерского состава.

Среди тех, кто пополнил ряды офицеров в/ч 30151, был начальник расчета лейтенант Денис Давидович, недавно окончивший факультет противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь, и командир стартового взвода лейтенант Сергей Николаев, обучавшийся в Военной академии войсковой ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Вот что они поведали:

— Первые впечатления у нас только положительные. Едва успели представиться командирам о назначении на должность, как тут же пришлось сменить парадную форму на боевую: в это время проходила проверка готовности дивизиона к выполнению задач по предназначению. Затем наше подразделение держало ратный экзамен по проверке боевой готовности с совершением марша на боевой технике и последующим полевым выходом… И мы справились со всеми поставленными задачами. Уверены, что такой старт в службе поможет нам быстрее закрепить на практике полученные во время учебы знания. И еще стоит отметить, что весь воинский коллектив всегда готов прийти на помощь, командиры охотно делятся своими навыками и бесценным опытом.

В завершение командиром воинской части были вручены нагрудные знаки: этот атрибут военной формы одежды олицетворяет принадлежность человека в погонах к прославленной воинской части, которая с честью обеспечивает спокойствие и мирный труд белорусских граждан.

Майор Александр Кибик, фото автора