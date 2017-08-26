Активно, современно и зажигательно

«Лето — это маленькая жизнь», — утверждает в своей песне Олег Митяев. И с ним вполне согласны организаторы молодежного слета «Маленькая страна».

— Запомнится ли нынешнее лето детям, зависит от взрослых. И мы делаем все возможное, чтобы во время каникул ребята прожили насыщенную интересными событиями жизнь: хорошо отдохнули, набрались сил, впечатлений и обязательно научились чему-то полезному, — подчеркнул председатель совета спортивного клуба «Эверест», руководитель молодежного слета «Маленькая страна» Владимир Кучмасов. — Военно-патриотический образовательный проект «Маленькая страна» был создан более десяти лет назад. По его программе раньше отдыхали преимущественно участники молодежного общественного объединения «Спортивный клуб карате-до «Эверест», а сегодня может укрепить здоровье любой ребенок — не только из нашей республики, но и ближнего зарубежья. Осуществляется этот проект во взаимодействии с Министерством обороны Республики Беларусь, Военной академией Республики Беларусь, Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка, Минской городской организацией ветеранов войны в Афганистане «Память».

Водные походы и катание на лодках и байдарках, веревочный курс Dream Team, пешие походы и туристическое многоборье «Лесной паркур», приключенческая игра «Остров», интеллектуальный квест Enigma — список всех увлекательных дел, которые предлагаются участникам слета, может занять не одну страницу. Но, пожалуй, одним из самых интересных мероприятий для мальчишек и девчонок является «Школа разведчика», которую организуют офицеры и курсанты факультета военной разведки Военной академии.

— Уже не первый год мы приезжаем в «Маленькую страну»: проводим военно-тактическую игру «Щит и меч» и «Школу разведчика». Наша главная задача — пробудить у школьников интерес к армейской службе и военной профессии, — рассказал старший офицер учебной части факультета военной разведки подполковник Александр Саврицкий. — Работа с детьми — хорошая практика и для курсантов. Обучая других, они учатся сами. Прежде всего получают хороший опыт работы с коллективом, учатся находить взаимопонимание с подростками.

Слова офицера подтвердили и представители 3‑го курса факультета военной разведки сержант Вячеслав Галиковский и курсанты Виктор Кузьмич, Владислав Данилевич и Александр Ярохович, которые организовывали для ребят мастер-классы. Было организовано пять учебных мест, где мальчишки и девчонки не только проверяли себя на меткость, ловкость, постигали азы армейской науки, но и приобретали навыки, которые пригодятся им в жизни. Учились оказывать первую медицинскую помощь в походе и в экстремальных условиях, готовить пищу в полевых условиях, сооружать укрытие и обустраивать лагерь, разводить огонь различными способами…

С неподдельным вниманием слушая рассказы курсантов о жизни и учебе, школьники засыпали их вопросами: как поступить в Военную академию, тяжело ли там учиться, какие качества необходимы настоящему разведчику? Для социализации детей, их профориентации и патриотического воспитания такие встречи всегда необходимы и желанны.

Чтобы увлечь детей и подростков полезным досугом, педагоги молодежного слета «Маленькая страна» организовывают для них этот досуг активно, современно и зажигательно. Уникальность проекта в том, что все мероприятия позволяют достичь цели — отвлечь подростков от компьютерных игр, увлечь полезным делом, развить внутренний потенциал и личностные качества, чувства самостоятельности, ответственности, дружбы, командного духа. Глубинной целью проекта является пробуждение любви к своей земле, уважения к своей стране, людям, живущим рядом, своей семье — на благо и во славу Отечества!

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр», фото автора