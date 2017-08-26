Начался третий этап тактического учения зенитных ракетных войск Республики Беларусь на полигоне Российской Федерации Ашулук. Он представляет собой активную фазу учения, венцом которой станет боевая стрельба из самоходных огневых установок ЗРК «Бук».

Одними из первых на огневые позиции отправились военнослужащие 120‑й зенитной ракетной бригады.

На небольшом холме метрах в пятистах от командного наблюдательного пункта дивизиона удобно расположилась одна из СОУ ЗРК «Бук». Две другие — на двести метров севернее. А черные точки около них — видимо, военнослужащие расчетов самоходных огневых установок. Точно разобрать, что там происходит, сложно: безжалостное солнце слепит глаза. Надо подойти поближе.

…На огневой позиции кипит работа. Радиостанция в руках заместителя командира зенитной ракетной батареи — начальника расчета СОУ старшего лейтенанта Артура Веренича не умолкает ни на секунду. Сейчас ведется подготовка батареи к предстоящим стрельбам.

В небольшом перерыве удалось побеседовать с офицером. С полигоном Ашулук Артур, кстати, уже знаком — будучи курсантом факультета противовоздушной обороны Военной академии, он выполнял боевую стрельбу из ЗРК «Бук» в рамках войсковой стажировки.

— Сейчас мы занимаемся калибровкой аппаратуры и настройкой военной техники, вооружения, — рассказал старший лейтенант Веренич. — Очень важно настроить технику так, чтобы во время боевой стрельбы все шло как по маслу. Для моих подчиненных это первый подобный полевой выход, хорошая тренировка и для них. Как командир оцениваю каждое их действие, если надо — помогаю и поправляю. Я уверен, что хорошего результата можно достичь лишь слаженными действиями в команде.

Впечатлениями поделился и рядовой Игорь Букашин.

— Этот полевой выход я точно не забуду! — не скрывая эмоций, произнес механик-водитель-электрик. — До прибытия сюда бывалые товарищи напоминали, что тут будет жарко, но я и не представлял, что настолько… В бригаде служу уже около девяти месяцев, за плечами — опыт управления комплексом. Здесь свои особенности — зыбучий песок серьезно затрудняет передвижение, но не критично. Моя машина везде проскочит!..

Побеседовав с зенитчиками, отправляюсь к другому расчету. «Бук» дислоцируется на высоте нескольких метров на небольшой возвышенности. Издали кажется: он словно выжидает момент, чтобы произвести точный выстрел по непрошеным гостям. Выглядит грозно.

Здесь зенитчики также готовятся к испытанию боевой стрельбой. Руководит процессом старший лейтенант Андрей Чернышенко. Офицер уже совершал стрельбу из вверенной техники в 2015 году, будучи курсантом.

— Сейчас мы тренируемся в поиске и захвате цели, все проверяем, чтобы аппаратура работала как надо, без сбоев, — рассказал он. — Подчиненные у меня надежные, хорошо обучены, поэтому в успешном выполнении учебно-боевых задач даже не сомневаюсь. Вспоминаю свою первую стрельбу из «Бука»: тогда волновался… А сейчас для этого поводов попросту нет.

Действия своих подчиненных оценил командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Денис Сучков.

— Подавляющее число личного состава подразделения имеет богатый опыт, наши специалисты не единожды выполняли стрельбы на полигоне Ашулук, — отметил подполковник Денис Сучков. — Это одно из первых мероприятий третьего этапа тактического учения, сейчас главное — качественно подготовить и личный состав, и технику к выполнению боевых стрельб. Я считаю, что мы уверенно выполним все поставленные задачи.

Зенитчики с нетерпением ждут боевой стрельбы. Для каждого из них это серьезное испытание, а еще — большая гордость. Пообщавшись с ними, воочию убеждаешься в их преданности своему ратному делу.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора и Дениса Малышица

Ашулук — Минск