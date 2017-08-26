Браво, маэстро!

Недавно довелось наблюдать интересное явление: в ясный субботний день в центре Минска, у Минской городской ратуши, от главной сцены слушатели шли на звуки музыки, доносившейся с открытой террасы концертного зала «Верхний город». На этой площадке выступал оркестр Военной академии Республики Беларусь.

То, что собравшимся так захотелось насладиться творчеством данного коллектива, неудивительно! Дирижер оркестра майор Роман Метельский — умелый аранжировщик, мастер. Благодаря ему и его подчиненным знакомая всем музыка зазвучала особенно красиво, чисто, а порой и зажигательно. Например, всех покорила в их исполнении аранжировка песни «7000 тысяч метров над землей» из репертуара группы «Браво».

Так я стал свидетелем того, как концертная программа, подготовленная военным оркестром, подарила людям замечательный праздник настоящей музыки, переманив почти всех зрителей с площади. Браво!

Владимир Павлов,

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